Настане непростий життєвий етап: кому не пощастить у рік Кролика

Тигрів, Щур та Півнів у новому році можуть чекати різні випробування

Наступний рік Чорного Водяного Кролика буде не найрадіснішим і не найприємнішим для деяких знаків китайського Зодіаку. Можливі проблеми як у фінансовому плані, так і негаразди на особистому фронті. Проте терпіння та цілеспрямованість допоможуть цим людям пройти непростий життєвий етап.

Прогноз на 2023 рік, згідно зі східним гороскопом, визначає три знаки, яким пощастить наступного року найменше. Серед них ті, хто народився в рік Тигра, Півня і Щура, передає thechinesezodiac. Тільки пам’ятайте, що будь-які труднощі та перешкоди роблять нас сильнішими і витривалішими, без них важко уявити розвиток.

Пацюк

Допомоги чекати не варто. З грошима буде туго, і вам доведеться продати актив, можливо землю або нерухомість, щоб знову стати на ноги. Вживіть належних заходів, бо є ймовірність погіршити ситуацію. Проаналізуйте, як йдуть ваші справи, на початку року, щоб запобігти проблемам.

Тигр

Може бути складно через сильні (можливо, нерозділені) почуття до когось. Всі проблеми, які виникнуть у вашому житті, будуть випливати з цього. Дисбаланс в особистому житті вплине на вашу кар’єру, здоров’я та впевненість у собі. Ви також можете зазнати значних фінансових втрат. Деякі гроші, про які ви мріяли, можуть не надійти, що зруйнує багато ваших планів.

Півень

У людей, народжених у рік Півня, фінансовий клімат у 2023 році буде нестабільним. Їм доведеться розпоряджатися своїми засобами обережно й обачно, інакше вони зазнають несподіваних матеріальних втрат. Не варто працювати з неврахованими грошима, щоб не втратити колег і заощадження. Також краще не позичати гроші.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки східного Зодіаку зможуть розбагатіти в рік Кролика.