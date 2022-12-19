"Не дадим украсть праздник": в Киеве зажгли огни на главной елке страны (фото, видео)

"Елку несокрушимости" украсили синими и желтыми шариками.

В Киеве на Софиевской площади в день святого Николая 19 декабря зажгли огни на главной елке страны. Новогодняя красавица искусственная и не такая большая, как всегда – 12 метров вместо 31-го, как в прошлом году.

Нынешнюю елку назвали "Елкой несокрушимости " и украсили тысячами шаров синего и желтого цветов, белыми голубями и верхушкой в виде герба Украины.

Гирлянды использовали энергосберегающие, светящиеся от генератора. Кроме того, возле новогоднего дерева были установлены точки для подзарядки телефонов и других гаджетов.

Главная елка страны 2023

Праздничное дерево назвали "Елкой несокрушимости"

Открытие состоялось на день Святого Николая

Верхушка елки в виде герба Украины

Возле елки фотографируют детей

Гирлянды светятся от генератора

Главная елка страны 2023

Софийскую площадь посетил и мэр Киева Виталий Кличко. Он рассказал, что праздничное дерево назвали "Елкой несокрушимости" и установили за средства спонсоров.

"Много было дискуссий — нужно ли устанавливать елку. Опираясь на то, что россияне хотят украсть у нас нормальную жизнь и хотят украсть у наших детей большой праздник Святого Николая, Новый год, Рождество. Мы не дадим украсть праздник и потому символически установили елку".

Она не такая, как в том году. В этом году нет много игрушек, освещения, аттракционов", – добавил мэр города.

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, 19 декабря зажгли огни и на главной елке Харькова. В этом году новогодняя красавица была установлена в метро на станции "Университет".