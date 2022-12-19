"Не дадим украсть праздник": в Киеве зажгли огни на главной елке страны (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
"Елку несокрушимости" украсили синими и желтыми шариками.
В Киеве на Софиевской площади в день святого Николая 19 декабря зажгли огни на главной елке страны. Новогодняя красавица искусственная и не такая большая, как всегда – 12 метров вместо 31-го, как в прошлом году.
Нынешнюю елку назвали "Елкой несокрушимости " и украсили тысячами шаров синего и желтого цветов, белыми голубями и верхушкой в виде герба Украины.
Гирлянды использовали энергосберегающие, светящиеся от генератора. Кроме того, возле новогоднего дерева были установлены точки для подзарядки телефонов и других гаджетов.
Софийскую площадь посетил и мэр Киева Виталий Кличко. Он рассказал, что праздничное дерево назвали "Елкой несокрушимости" и установили за средства спонсоров.
"Много было дискуссий — нужно ли устанавливать елку. Опираясь на то, что россияне хотят украсть у нас нормальную жизнь и хотят украсть у наших детей большой праздник Святого Николая, Новый год, Рождество. Мы не дадим украсть праздник и потому символически установили елку".
Она не такая, как в том году. В этом году нет много игрушек, освещения, аттракционов", – добавил мэр города.
Фото и видео: Ян Доброносов
Напомним, 19 декабря зажгли огни и на главной елке Харькова. В этом году новогодняя красавица была установлена в метро на станции "Университет".