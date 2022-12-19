Укр

"Не дадим украсть праздник": в Киеве зажгли огни на главной елке страны (фото, видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
"Елка несокрушимости" Новость обновлена 19 декабря 2022, 18:55
"Елка несокрушимости". Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

"Елку несокрушимости" украсили синими и желтыми шариками.

В Киеве на Софиевской площади в день святого Николая 19 декабря зажгли огни на главной елке страны. Новогодняя красавица искусственная и не такая большая, как всегда – 12 метров вместо 31-го, как в прошлом году.

Нынешнюю елку назвали "Елкой несокрушимости " и украсили тысячами шаров синего и желтого цветов, белыми голубями и верхушкой в виде герба Украины.

Гирлянды использовали энергосберегающие, светящиеся от генератора. Кроме того, возле новогоднего дерева были установлены точки для подзарядки телефонов и других гаджетов.

Главная елка страны 2023
Главная елка страны 2023
Главная елка страны 2023
Праздничное дерево назвали "Елкой несокрушимости"
Главная елка страны 2023
Открытие состоялось на день Святого Николая
Главная елка страны 2023
Верхушка елки в виде герба Украины
Главная елка страны 2023
Возле елки фотографируют детей
Главная елка страны 2023
Гирлянды светятся от генератора
Главная елка страны 2023
Главная елка страны 2023

Софийскую площадь посетил и мэр Киева Виталий Кличко. Он рассказал, что праздничное дерево назвали "Елкой несокрушимости" и установили за средства спонсоров.

"Много было дискуссий — нужно ли устанавливать елку. Опираясь на то, что россияне хотят украсть у нас нормальную жизнь и хотят украсть у наших детей большой праздник Святого Николая, Новый год, Рождество. Мы не дадим украсть праздник и потому символически установили елку".

Она не такая, как в том году. В этом году нет много игрушек, освещения, аттракционов", – добавил мэр города.

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, 19 декабря зажгли огни и на главной елке Харькова. В этом году новогодняя красавица была установлена в метро на станции "Университет".

Теги:
#Виталий Кличко #Киев #Новогодняя елка