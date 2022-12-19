Наступит непростой жизненный этап: кому не повезет в год Кролика

Тигров, Крыс и Петухов в новом году могут ждать различные испытания

Наступающий год Черного Водяного Кролика будет не самым радостным и приятным для некоторых знаков китайского Зодиака. Возможны проблемы как в финансовом плане, так и невзгоды на личном фронте. Однако терпение и целеустремленность помогут этим людям пройти непростой жизненный этап.

Прогноз на 2023 год, согласно восточному гороскопу, определяет три знака, которым повезет в будущем году меньше всех. Среди них те, кто родились в год Тигра, Петуха и Крысы, передает thechinesezodiac. Только помните, что любые трудности и препятствия делают нас сильнее и выносливее, без них трудно представить развитие.

Крыса

Помощи ждать не стоит. С деньгами будет туго, и вам придется продать актив, возможно, землю или недвижимость, чтобы снова встать на ноги. Примите надлежащие меры, потому что есть вероятность усугубить ситуацию. Проанализируйте, как идут ваши дела, в начале года, чтобы предотвратить проблемы.

Тигр

Может быть сложно из-за сильных (возможно, безответных) чувств к кому-то. Все проблемы, которые возникнут в вашей жизни, будут проистекать из этого. Дисбаланс в личной жизни повлияет на вашу карьеру, здоровье и уверенность в себе. Вы также можете понести значительные финансовые потери. Некоторые деньги, о которых вы мечтали, могут не поступить, что разрушит многие ваши планы.

Петух

У людей, рожденных в год Петуха, финансовый климат в 2023 году будет нестабильным. Им придется распоряжаться своими средствами осторожно и осмотрительно, иначе они понесут неожиданные материальные потери. Не стоит работать с неучтенными деньгами, чтобы не потерять коллег и сбережения. Также лучше не занимать деньги.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки восточного Зодиака смогут разбогатеть в год Кролика.