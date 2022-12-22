Сто тысяч: количество погибших в Украине россиян пересекло знаменательный рубеж

Кроме солдат и офицеров уничтожено множество техники

Количество ликвидированных в Украине российских оккупантов на 302 день вторжения россии превысило 100 тысяч человек. Предыдущая "круглая" сумма в 50 тысяч была в начале сентября, а это значит, что вторую половину от сотни украинские военные набрали значительно быстрее, чем первую.

Данные по потерям россиян опубликовал Генштаб ВСУ. Кроме цифры в 100400 погибших оккупантов, указаны такие потери в технике врага:

танков — 3003,

боевых бронированных машин — 5981,

самолетов — 283,

беспилотников — 1693.

Потери россии в Украине на 22 декабря

Украинцы усиленно готовились к публикации цифры в 100 тысяч погибших оккупантов. В сети уже стали появляться мемы. Часть из них связана с тем, что "Сто тысяч" — название трагикомедии Ивана Карпенко-Карого, известного украинского писателя, жившего в 19 веке. Также использовали известный грузовик из рекламы Кока-Колы, поскольку приближаются рождественские и новогодние празднования.

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В мемах часто используют фото Валерия Залужного

Рубеж в 100 тысяч вызвал ажиотаж

Ранее "Телеграф" сообщал, что количество ликвидированных российских оккупантов могло превысить 100 тысяч еще несколько дней назад. Это связано с тем, что в Генштабе озвучивают число потерь регулярной российской армии, а росгвардейцев и наемников в статистику не включают.