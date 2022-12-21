Война — день 301: в Украине длительные отключения света, оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях
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Оперативно о главном 21 декабря
Полномасштабное вторжение российских войск в Украину продолжается 301 день. Многие украинские города и целые области все еще имеют значительные проблемы с электроснабжением. Тем временем на фронтах не утихают бои и самая напряженная обстановка остается на Донбассе, где оккупанты который месяц пытаются продвинуться вперед, однако значительных успехов не имеют.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
1:00 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна в последнее время передала Украине дополнительное оружие, включая системы ПВО Crotale
00:00 В конгрессе США ждут Зеленского в среду, утверждает американское издание Punchbowl News. Ожидается, что Зеленский встретится с руководством Конгресса и руководителями комитетов национальной безопасности от обеих партий.
Информация за 18 декабря доступна в сводке: Война — день 298: россияне готовятся к затяжному конфликту, а ВСУ могут продвинуться на юге
О том, какой ситуация была 19 декабря читайте в материале: Война — день 299: дефицит электроэнергии и новая атака на Киев
С данными за 20 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 300: оккупанты обстреливают украинские города, но страдают от "бавовны" в тылу