Война — день 301: в Украине длительные отключения света, оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Оперативно о главном 21 декабря

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину продолжается 301 день. Многие украинские города и целые области все еще имеют значительные проблемы с электроснабжением. Тем временем на фронтах не утихают бои и самая напряженная обстановка остается на Донбассе, где оккупанты который месяц пытаются продвинуться вперед, однако значительных успехов не имеют.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна в последнее время передала Украине дополнительное оружие, включая системы ПВО Crotale

00:00 В конгрессе США ждут Зеленского в среду, утверждает американское издание Punchbowl News. Ожидается, что Зеленский встретится с руководством Конгресса и руководителями комитетов национальной безопасности от обеих партий.

Информация за 18 декабря доступна в сводке: Война — день 298: россияне готовятся к затяжному конфликту, а ВСУ могут продвинуться на юге

О том, какой ситуация была 19 декабря читайте в материале: Война — день 299: дефицит электроэнергии и новая атака на Киев

С данными за 20 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 300: оккупанты обстреливают украинские города, но страдают от "бавовны" в тылу