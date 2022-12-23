В Мелитополе подорвали машину с оккупантами: стало известно, кто в ней ехал (фото, видео)

Двое оккупантов серьезно пострадали

На территории временно оккупированного города Мелитополь снова прогремел взрыв. 23 декабря прямо в центре города подорвалась машина российских захватчиков.

По данным российских пропагандистов, на входе в парк Горького был взорван автомобиль, в котором, по предварительным данным, находились сотрудники российских спецслужб. Сообщается, что один из оккупантов получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Второму пассажиру авто оторвало конечности

Причиной взрыва пропагандисты называют срабатывание самодельного взрывного устройства. После взрыва транспортное средство выгорело так, что от него остался практически один каркас.

То, что в пострадавшем автомобиле находились оккупанты подтвердил и мэр города Иван Федоров. В своем официальном Telegram-канале он написал следующее:

"По данным очевидцев взорван автомобиль, которым пользовались рашисты. Что касается пассажиров и их состояния, информация уточняется!", — сообщил Федоров.

Напомним, ранее мы писали о том, что в городе Мелитополь был взорван стратегически важный для оккупантов мост.

Также мы сообщали о том, что у отделения ФСБ в оккупированном Мелитополе взорвалась машина.