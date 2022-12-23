Новый уровень помощи: почему США разблокировали поставки Украине ЗРК Patriot, и как это повлияет на ход войны

Решением о предоставлении высокоточного вооружения нам Джозеф Байден подал несколько важных сигналов кремлю.

В Минобороны США официально подтвердили передачу Украине ЗРК Patriot в рамках одного из крупнейших пакетов военной помощи общей стоимостью 1,85 млрд долларов. Предполагается, что противоракетный комплекс позволит оградить наши объекты критической инфраструктуры от террористических атак россии. Долгое время эта техника оставалась недоступной для включения в список военной помощи. Причиной отказа были опасения коллективного Запада, что передача Украине высокоточного ракетного вооружения может эскалировать конфликт с россией.

"Телеграф" выяснял, почему в США изменили позицию по предоставлению нам ЗРК Patriot, и как это может повлиять на обороноспособность Украины.

Смена риторики на фоне террора

С начала полномасштабной войны администрация президента США Джозефа Байдена согласовала выделение Украине военной помощи на 22,9 млрд долларов. В течение 10 месяцев украинская дипломатия, представители высшего военного руководства страны и лично Владимир Зеленский призывали коллективный Запад предоставить нам более современные системы ПВО, которые помогут "закрыть небо" над гражданским населением от массированных обстрелов со стороны россии. Ведь несмотря на высокий уровень профессионализма и эффективности сил противовоздушной обороны Украины, имеющиеся у нас системы ПВО советского образца не могли обеспечить необходимый уровень защиты от ракетного террора.

До декабря 2022 года зенитные ракетные комплексы Patriot не включались в список военной помощи из-за высокоточности этого вооружения. Считалось, что, предоставляя Украине технику такого уровня, страны-члены НАТО рискуют вступить в конфронтацию с россией и спровоцировать ее на эскалацию конфликта вплоть до применения ядерного оружия.

Осенью, после предложения Германии о предоставлении Польше ЗРК Patriot, польские власти первыми из наших партнеров на высшем уровне подняли вопрос передачи этого вооружения Украине. Тогда в Берлине заявили, что это решение должно быть согласовано путем консенсуса между всеми странами Североатлантического альянса.

Положительный ответ Украина получила лишь через несколько месяцев. Его официальное объявление состоялось в Вашингтоне во время первого за время войны визита президента Украины в США.

"Поскольку россия продолжает свои жестокие атаки на критически важную инфраструктуру в Украине, США приветствуют сегодня президента Владимира Зеленского в Вашингтоне, чтобы подчеркнуть нашу неизменную преданность народу Украины. В последние триста дней Кремль пытался и не смог стереть Украину с карты мира. Теперь Россия пытается использовать зиму как оружие, замораживая и моря голодом украинских мирных жителей и изгоняя семьи из их домов. В ответ президент Байден объявит сегодня, что США предоставляют критически важный новый и дополнительный военный потенциал, чтобы помочь Украине защитить себя от продолжающегося жестокого и непровоцированного нападения россии ", — говорится в сообщении Государственного департамента США.

Неутешительные сигналы для путина

Изменение позиции США по предоставлению Украине ЗРК Patriot было обусловлено террористическими атаками объектов нашей критической инфраструктуры, заявил в комментарии "Телеграфу" член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Поскольку пик их интенсивности пришелся на середину октября-середину ноября, получить положительный ответ от наших партнеров мы смогли только в декабре. Большую роль в этом сыграли последствия российского террора – зимой сотни тысяч людей вынуждены по несколько дней подряд жить без света, воды и отопления. Процесс предоставления вооружения также ускорили неоднократные призывы президента Владимира Зеленского предоставить Украине возможность защищать свои города и гражданское население. Ведь об острой потребности в современных системах ПВО мы заявляли на всех уровнях еще с весны 2022 года", — пояснил нардеп.

Сам же президент США Джозеф Байден в ходе совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским конференции заявил, что не считает передачу данного вооружения эскалацией конфликта.

"Это не эскалация, это оборона. Если прекратятся нападения — они не будут их использовать", — подчеркнул Байден.

По словам политического аналитика Олега Лесного, принимая это решение, американский лидер сразу подал несколько важных сигналов кремлю. Первый – отныне Запад будет поддерживать право Украины защищаться от террористических атак россии не только на словах, но и предоставлением эффективных средств для этого. Второй – уровень доверия к Украине на политической арене значительно вырос. В США больше не боятся, что их технологии попадут в руки врага. Третий – наши международные партнеры уверены, что победа в этой войне будет за Украиной.

"Эволюция доверия к нам обусловлена успехами ВСУ на поле боя и победами украинской дипломатии. На первом этапе войны нам передавали только Javelin, ведь на Западе были уверены, что мы не устоим и на следующие десятки лет превратимся в страну партизан. Теперь мы получаем HIMARS и Patriot для мощного отпора агрессии, что ранее казалось невозможным. Пиком развития этого доверия станет предоставление Украине оружия, которое сможет атаковать объекты, расположенные в глубине территории России. Например, ракетными комплексами ATACMS", — прогнозирует эксперт в комментарии "Телеграфу".

В том, что разблокирование решения по поставкам Украине высокоточного вооружения является переходом на новый уровень военной помощи, уверен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, передача одной батареи ЗРК Patriot позволяет передачу этих систем и от других западных партнеров.

"Этот визит не о символизме, а о конкретных решениях, которые усиливают оборону Украины и помогают бить оккупантов. Украина вскоре получит первую батарею этих сверхсовременных комплексов, а это совершенно новый уровень защиты неба. Еще важнее — это решение президента Байдена открывает двери для других "Патриотов"", — написал министр в Facebook.

Реакция рф и влияние Patriot на ход войны

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон произвел эффект взорвавшейся бомбы в россии. Пока кремлевские пропагандисты соревновались в поисках русского символизма в одежде присутствующих на встрече в Белом доме, посол россии в США Анатолий Антонов сразу перешел к угрозам.

В частности, он заявил, что поездка президента Украины в США подтверждает, что "примирительные высказывания администрации Соединенных Штатов об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с россией — пустой звук", а также что администрация США "бросает колоссальные ресурсы и возможности на маниакальную идею "победы над россиянами на поле боя".

"Провокационные действия администрации Соединенных Штатов в Украине неуклонно ведут к эскалации, последствия которой невозможно даже представить. Визит Зеленского в Соединенные Штаты показал, что ни администрация США, ни украинские власти к миру не готовы", — цитирует Антонова ТАСС.

Следует отметить, что в большой политике подобная риторика не может быть единоличной и несогласованной с высшим руководством позицией посла, поэтому должна восприниматься как официальный сигнал США со стороны кремля.

Сам же владимир путин заявил, что решение США поставить Украине ЗРК Patriot — это "просто затягивание конфликта", и охарактеризовал комплексы как "достаточно старую систему", которая не работает "так, как наша С-300", пишет "РИА Новости".

"Говорят, Patriot могут туда доставить. Ну ладно, пусть доставят, мы пощелкаем и Patriot тоже… Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Поэтому те, кто это делает, делают зря", — сказал он.

По словам политического аналитика Олега Лесного, в россии хорошо понимают, что угрозы, за которыми не следует действие, со временем перестают работать, а потому месть кремля за громкое решение Джозефа Байдена не заставит себя долго ждать.

"Однако удивить нас россияне уже ничем не смогут. Спектр их действий против нас очень мал и предсказуем. В ближайшее время можно ожидать усиления террора украинских городов и объектов критической инфраструктуры", — говорит политолог.

По состоянию на сегодняшний день решение о передаче Украине ЗРК Patriot является скорее политическим шагом и демонстрацией поддержки Украины со стороны США, ведь в пакет помощи включена лишь одна батарея. Такого количества ЗРК хватит на защиту одного крупного города, объясняет военный эксперт Олег Жданов в комментарии "Телеграфу".

"Эта поставка не повлияет на ход войны. Чтобы обезопасить важнейшие объекты и крупнейшие города, нам необходимо хотя бы 10 таких батарей. Несмотря на это, главный результат заключается в преодолении барьера невозможности предоставления нам такого вооружения. Далее, вполне возможно, мы начнем получать то, в чем нуждаемся, в необходимых нам объемах", — говорит эксперт.

Также Олег Жданов напомнил, что во время последней встречи в формате Ramstein участниками форума было принято коллегиальное решение о помощи в создании в Украине многоэшелонированной системы ПВО, предусматривающей предоставление противоракетных средств дальнего поражения.