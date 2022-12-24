"Используют тактику СССР": Буданов оценил вероятность вторжения из Беларуси

Российские военные действуют методом "карусели"

На фоне распространения еще большего количества информации о повторном вторжении вражеских войск со стороны Беларуси точно нельзя подтвердить или опровергнуть это. Однако такая вероятность до сих пор существует.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times. По его словам, российская армия не выстроена в штурмовые порядки, а лагеря их солдат наполняются новомобилизованными гражданскими лицами. Их после завершения подготовки отправляют воевать на Донбасс.

"Было бы неправильно сбрасывать со счетов такую вероятность (наступления из Беларуси — ред.). Но также неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие существование ее (вероятности — ред.)", — объяснил Буданов.

Кроме того, он отметил, что на полигонах оккупантов не хватает бронетехники в исправном состоянии для атаки. рф пытается создать видимость нападения советской тактикой времен Второй мировой войны — нагружает поезда солдатами и отправляет их к белорусско-украинской границе, а позже этот же поезд возвращается назад. Такой метод Буданов назвал "каруселью". Он также подчеркнул, что артиллерийский обстрел Сумской и Харьковской областей, в результате которого погибли и были ранены десятки человек, не является предвестником непосредственной угрозы повторного вторжения.

Как сообщал "Телеграф" ранее, самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко попытался объяснить активность своих войск рядом с украинской границей.