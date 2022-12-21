В Беларуси ограничили въезд в приграничные с Украиной районы: что важно знать

Временные ограничения не распространяются на определенных физических лиц

Правительство Белураси ограничило въезд в приграничную полосу в трех районах Гомельской области рядом с Украиной.

Речь идет о Лоевском, Брагинском и Хойникском районах Беларуси. Соответствующее постановление Совета Министров "О мерах по обеспечению пограничной безопасности" было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает информагентство "БелТА".

"Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области", — говорится в постановлении.

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В документе отмечается, что якобы ограничения не будут распространяться на физических лиц, которы едут в пограничную полосу:

для выполнения трудовых (служебных) обязанностей;

к месту жительства (месту пребывания) и обратно;

к месту жительства (месту пребывания) близких родственников и обратно.

Стоит отметить, что в день начала полномасштабной войны в Украине, 24 февраля, вышеуказанные районы использовались в наступлении российских оккупантов на Черниговскую и Киевскую области.

Важно знать, что Беларусь уже не в первый раз ограничивает въезд в эти три района. Ранее временные ограничения на въезд и пребывание на приграничных территориях вблизи Украины, в частности в Брагинском, Лоевском и Хойникском районах Гомельской области было введено в конце мая до 31 августа. Потому, это не является поводом для паники.

Напомним, ранее военные и политические эксперты оценили для "Телеграфа" шансы нового "большого наступления" на Украину со стороны соседних государств-агрессоров.