У Білорусі обмежили в’їзд до прикордонних з Україною районів: що важливо знати

Тимчасові обмеження не поширюються на певних фізичних осіб

Уряд Белурасі обмежив в’їзд до прикордонної смуги у трьох районах Гомельської області поряд з Україною.

Йдеться про Лоївський, Брагінський та Хойницький райони Білорусі. Відповідну постанову Ради Міністрів "Про заходи щодо забезпечення прикордонної безпеки" було опубліковано на Національному правовому інтернет-порталі, повідомляє інформагентство "БелТА".

"Тимчасово обмежити в’їзд (вхід), тимчасове перебування та пересування у прикордонній смузі в межах Лоївського, Брагинського та Хойницького районів Гомельської області", — йдеться у постанові.

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У документі наголошується, що нібито обмеження не поширюватимуться на фізичних осіб, які їдуть до прикордонної смуги:

для виконання трудових (службових) обов’язків;

до місця проживання (місця перебування) та назад;

до місця проживання (місця перебування) близьких родичів та назад.

Варто зазначити, що в день початку повномасштабної війни в Україні, 24 лютого, вищезазначені райони використовувалися в наступі російських окупантів на Чернігівську та Київську області.

Важливо знати, що Білорусь уже не вперше обмежує в’їзд у ці три райони. Раніше тимчасові обмеження на в’їзд та перебування на прикордонних територіях поблизу України, зокрема у Брагинському, Лоївському та Хойницькому районах Гомельської області, було введено наприкінці травня до 31 серпня. Тому це не є приводом для паніки.

Нагадаємо, раніше військові та політичні експерти оцінили для "Телеграфа" шанси нового "великого наступу" на Україну з боку сусідніх держав-агресорів.