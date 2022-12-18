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Росіяни перекидають до Білорусі ешелони з армійською технікою (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Російська техніка в Білорусі Новина оновлена 18 грудня 2022, 19:21
Російська техніка в Білорусі

Росіяни перекидають техніку до Білорусі

У Білорусь продовжують прибувати ешелони військової техніки з росії, цього разу спостерігачі зафіксували перекидання десятків нових вантажівок.

Як повідомляє "Спільнота залізничників Білорусі" в Telegram-каналі, кордон ешелон досяг пункту призначення близько першої години ночі 16 грудня і є всі підстави вважати, що техніка призначена для російських солдатів на полігоні "Осиповичі", що в центральній частині країни.

Зазначається, що ешелон був відправлений із залізничної станції Місяш, що в Челябінській області. Тобто склад пройшов понад 2,8 тисячі кілометрів.

Загалом в ешелоні нарахували близько 50 нових вантажівок "Урал", а їхнє вивантаження почалося близько 4:30 16 грудня.

У спільноті зазначили, що подібний вантаж прибув до Білорусі 11 грудня, тоді склад привіз близько 30 нових "Уралів".

Місяш на карті
Місяш на карті
Осиповичі на карті
Осиповичі на карті

Як повідомлялося раніше, у Генштабі ЗСУ не виключили, що Білорусь може готуватися до вступу у війну проти України.

За оцінкою блогера і бійця ЗСУ Юрія Касьянова військова машина росії на цьому напрямку вже "почала рухатися", проте для підготовки нового нападу окупантам може знадобитися не менше трьох тижнів.

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь