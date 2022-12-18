Росіяни перекидають до Білорусі ешелони з армійською технікою (відео)

Росіяни перекидають техніку до Білорусі

У Білорусь продовжують прибувати ешелони військової техніки з росії, цього разу спостерігачі зафіксували перекидання десятків нових вантажівок.

Як повідомляє "Спільнота залізничників Білорусі" в Telegram-каналі, кордон ешелон досяг пункту призначення близько першої години ночі 16 грудня і є всі підстави вважати, що техніка призначена для російських солдатів на полігоні "Осиповичі", що в центральній частині країни.

Зазначається, що ешелон був відправлений із залізничної станції Місяш, що в Челябінській області. Тобто склад пройшов понад 2,8 тисячі кілометрів.

Загалом в ешелоні нарахували близько 50 нових вантажівок "Урал", а їхнє вивантаження почалося близько 4:30 16 грудня.

У спільноті зазначили, що подібний вантаж прибув до Білорусі 11 грудня, тоді склад привіз близько 30 нових "Уралів".

Місяш на карті

Осиповичі на карті

Як повідомлялося раніше, у Генштабі ЗСУ не виключили, що Білорусь може готуватися до вступу у війну проти України.

За оцінкою блогера і бійця ЗСУ Юрія Касьянова військова машина росії на цьому напрямку вже "почала рухатися", проте для підготовки нового нападу окупантам може знадобитися не менше трьох тижнів.