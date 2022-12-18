Россияне перебрасывают в Беларусь эшелоны с армейской техникой (видео)

Россияне перебрасывают технику в Беларусь

В Беларусь продолжают прибывать эшелоны военной техники из россии, на этот раз наблюдатели зафиксировали переброску десятков новых грузовиков.

Как информирует "Сообщество железнодорожников Беларуси" в Telegram-канале, границу эшелон достиг пункта назначения около часа ночи 16 декабря и есть все основания полагать, что техника предназначена для российских солдат на полигоне "Осиповичи", что в центральной части страны.

Отмечается, что эшелон был отправлен с железнодорожной станции Мисяш, что в Челябинской области. То есть состав прошел более 2,8 тысячи километров.

Всего в эшелоне насчитали около 50 новых грузовиков "Урал", а их выгрузка началась около 4:30 16 декабря.

В сообществе отметили, что подобный груз прибыл в беларусь 11 декабря, тогда состав привез около 30 новых "Уралов".

Мисяш на карте

Осиповичи на карте

Как сообщалось ранее, в Генштабе ВСУ не исключили, что Беларусь может готовиться к вступлению в войну против Украины.

По оценке блогера и бойца ВСУ Юрия Касьянова военная машина россии на этом направлении уже "пришла в движение", однако для подготовки нового нападения оккупантам может понадобиться не менее трех недель.