Заступник директора Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький спеціально для "Телеграфу" розповів, чим викликана зустріч двох союзників

У понеділок, 19 грудня, російський диктатор володимир путін відвідав Білорусь з офіційним візитом. Він провів зустріч із самопроголошеним главою республіки Олександром Лукашенком, обговоривши подальшу співпрацю двох держав.

Офіційні релізи та заяви мало про що говорять. Якісь реально важливі домовленості укладаються спершу кулуарно. І лише потім стають надбанням громадськості.

Я поки що не бачу ознак того, що щось кардинальне відбулося у відносинах між росією та Білоруссю.

путіну важливий Лукашенко. Напевно, навіть психологічно більше, ніж фактично. Його можна знищити, здійснити переворот, ліквідувати фізично. Але це – новий головний біль для Кремля. Причому біль із країною, яка зовсім не так лояльно налаштована до росії, як демонструє її пропаганда.

Треба буде шукати нового лукашенка, намагатися довести його легітимність. Виникає безліч проблем.

А Лукашенко – якийсь, але все ж союзник. І путінський візит викликаний, зокрема, необхідністю демонстрації російському народу, що не всі довкола вороги. Що є якісь друзі. Нехай мало, але є.

До того ж, путін, мабуть, має пунктик з приводу легітимності диктаторів. І, за такою логікою, це має бути рішення самого Лукашенка – залазити чи не залазити у війну з Україною відкрито. Всі важелі для тиску на нього у путіна є. Чому він досі не змусив Лукашенка до цього? Складно сказати. Чи це взагалі не планувалося. Чи планується наступного року. Чи то Лукашенко справді стоїть горою і не хоче кидати білоруську армію проти України. Мовляв, ми й так вам росіянам дали свою територію, свої боєприпаси та озброєння. На цьому все!

Ну а те, що путін вперше за три роки вибрався до Білорусі, говорить не про важливість саме цього візиту. А про те, що йому важливо демонструвати публічність. Давати якийсь позитивний порядок денний. Він і так відмовився виступати з посланням до Федеральних зборів, скасував щорічну прес-конференцію.

Потрібно чимось інформаційно перекривати негативи від війни з Україною. Саме це путін і робить.

Наприкінці минулого тижня зустрівся з начальниками штабів. Мовляв, все гаразд, все під контролем.

Зараз пообіймався із Лукашенком. Теж із тими ж посиланнями.

Для путіна важливо чимось заповнити паузу до початку новорічних свят. А потім можна на місяць заспокоїтися, доки народ бухатиме. Ну а протверезять росіян, думаю, новою хвилею мобілізації, яка, цілком можливо, накриє їх уже в січні.