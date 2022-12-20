Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа" рассказал, чем вызвана встреча двух диктаторов

В понедельник, 19 декабря, российский диктатор владимир путин посетил Беларусь с официальным визитом. Он провел встречу с самопровозглашенным главой республики Александром Лукашенко, обсудив дальнейшее сотрудничество двух государств.

Официальные релизы и заявления мало что говорят. Какие-то реально важные договоренности заключаются сперва кулуарно. И лишь потом становятся достоянием общественности.

Я пока не вижу признаков того, что что-то кардинальное произошло в отношениях между рф и Беларусью.

путину важен Лукашенко. Наверное, даже больше психологически, чем фактически. Его можно уничтожить, совершить переворот, ликвидировать физически. Но это – новая головная боль для Кремля. Причем боль со страной, которая вовсе не так лояльно настроена к россии, как демонстрирует ее пропаганда.

Надо будет искать нового лукашенко, пытаться доказать его легитимность. Возникает масса проблем.

А Лукашенко – какой-никакой, но всё же союзник. И путинский визит вызван, в том числе, необходимостью демонстрации российскому народу, что не все вокруг враги. Что есть некие друзья. Пусть маленькие, но есть.

К тому же, у путина, видно, есть пунктик по поводу легитимности диктаторов. И, по такой логике, это должно быть решение самого Лукашенко – влезать или не влезать в войну с Украиной открыто. Все рычаги для давления на него у путина есть. Почему он до сих пор не принудил Лукашенко к этому? Сложно сказать. То ли это вообще не планировалось. То ли планируется на следующий год. То ли Лукашенко действительно стоит горой и не хочет бросать белорусскую армию против Украины. Мол, мы и так вам россиянам дали свою территорию, свои боеприпасы и вооружения. На этом – всё!

Ну а то, что путин впервые за три года выбрался в Беларусь, говорит не о важности именно этого визита. А о том, что ему важно демонстрировать публичность. Давать некую позитивную повестку. Он и так отказался выступать с посланием к Федеральному собранию, отменил ежегодную пресс-конференцию.

Нужно чем-то информационно перекрывать негативы от войны с Украиной. Именно это путин и делает.

Под конец прошлой недели встретился с начальниками штабов. Мол, всё нормально, всё под контролем.

Сейчас пообнимался с Лукашенко. Тоже с теми же посылами.

Для путина важно чем-то заполнить паузу до начала новогодних праздников. А потом можно на месяц успокоиться, пока народ будет бухать. Ну а отрезвят россиян, думаю, новой волной мобилизации, которая, вполне возможно, накроет их уже в январе.