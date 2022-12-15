Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" проанализировал отказ президента рф от публичных выступлений

Российский диктатор владимир путин изменил традиционную предновогоднюю программу. Он отказался выступать перед Федеральным собранием, проводить большую итоговую пресс-конференцию. Даже предновогодний хоккейный матч на Красной площади, где обычно присутствовал, решил продинамить.

Отказ президента рф от традиционных публичных мероприятий выглядит неожиданно и многих заставляет задуматься.

Ежегодная большая пресс-конференция в декабре проходила с 2012 года без единого исключения. В 2022 – отмена.

Обращение к Федеральному собранию по итогам года и планам на следующий год – не просто традиция. Это закреплено в российской Конституции с 1994 года! То есть путин, отменяя это обращение, демонстративно нарушил Конституцию собственной страны. Хотя провести ритуальное мероприятие перед дрессированными депутатами было не так уж сложно.

Похоже, что ситуация в рф настолько печальная, что путину действительно нечего сказать даже в формате спектакля с заготовленными вопросами и ответами. Санкции бьют по экономике, дипломаты вызывают во всех международных структурах только насмешки и порицание, международная изоляция растет. Народ от мобилизации бежит и прячется, так называемая "спецоперация" провалена, ВСУ наступают, даже прилетает по аэродромам в самой россии. Позор. Сказать нечего. путину остается с детской наивностью делать вид, что "чик-чирик я в домике…"