Готовы ли российские элиты "съесть" путина и есть ли у него двойники

Политический психолог Валентин Ким в интервью "Телеграфу" оценил вероятность смещения путина

Российский президент владимир путин на фоне военных поражений армии агрессора в Украине, а также дипломатических унижений рф на мировой арене стал чаще появляться на публике, пытаясь показать, что контролирует ситуацию внутри своего государства. Между тем даже его недавняя поездка по Крымскому мосту вызвала насмешки. Не говоря уж о череде бредовых заявлений в ракурсе российско-украинской войны.

В интервью "Телеграфу" политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким рассказал о том, есть ли у путина двойники, могут ли российские элиты его свергнуть, а также об отличиях украинского и российского обществ.

Двойник опасен для самого путина

– То и дело путинские появления на публике вызывают разговоры о двойниках. Верите ли, что они у путина есть?

– Я твердо убежден, что у путина двойников нет. Какой-то диктатор действительно может использовать двойника, но лишь в короткий промежуток времени и на небольшом мероприятии. Допустим, выйти на условный Мавзолей, помахать ручкой – и уйти. Чтобы двойник вел полноценную игру, он должен быть не просто похож на оригинал, но – идентичен. Рост, телосложение, характер морщин, жесты, мимика. Понятно, что рост можно откорректировать за счет каблуков, телосложение – что-то подложить, морщины – применить грим. Но! Особенности мимики, движений, формулировка предложений, изложение мыслей, дикция – у каждого человека глубоко индивидуальны. Подделать это практически невозможно. Реально отрепетировать поведение на некой короткой встрече. Но не создать целостный образ.

– А в чём сложности? Ведь те же актеры отлично перевоплощаются.

– Для того, чтобы заменить столь видную фигуру, нужно абсолютно менять образ жизни и свою психику. На уровне микродвижений, убеждений, взглядов, суждений, привычек. К тому же условного двойника придется выдернуть из общества. Он должен исчезнуть из привычного круга. Но ведь ранее он там был! То есть человек, похожий на путина, существовал десятки лет – и не привлекал внимание. Возможно ли такое? Допустим, его выдернули из привычной среды десятки лет назад – и стерли все его связи. Это, конечно, полнейшая фантастика, но – допустим. И даже тогда мы должны четко представлять, как человек изменится через год, два, пять, десять. А этого не знает никто. Нет таких четких прогнозов, которые покажут, как изменится лицо человека, его поведение, взгляды.

К тому же двойника нельзя держать в вакууме. Обязательно какое-то количество людей должно снабжать его информацией, тренировать, обследовать, выводить из его места пребывания, возвращать туда и так далее. То есть условный двойник будет известен достаточно широкому кругу людей. Такое шило в мешке не утаишь.

И, наконец, в двойнике не заинтересован сам путин.

– Почему? Казалось бы, удобная затея…

– Если у вас есть двойник – не просто похожий, а абсолютно идентичный, то всегда найдутся внутренние силы (в том же Кремле), которые захотят его использовать в своих интересах. К примеру, убрать (так или иначе) путина и поставить на его место послушного болванчика, который будет делать всё, что прикажут.

Уверен, что путин это понимает. А потому и не заинтересован в двойнике. По той простой причине, что двойник опасен для самого путина.

Мы видим ущербность российских элит

– Способны ли условные "элиты" страны-агрессора "съесть" путина, пока ситуация еще больше не усугубилась?

– Для начала следует разобраться, что из себя представляют элиты. Их можно разделить на три группы.

Первая – элиты власти. Это чиновники, политики, администрация.

Вторая – финансовые элиты, обеспечивающие власть и социум ресурсами.

Третья – моральные (интеллектуальные) элиты, элиты влияния. Сообщество людей, которые являются моральными авторитетами.

Российское общество – это общество с высоким уровнем недоверия друг к другу. И с практически отсутствующими современными моральными авторитетами. Россияне так часто в последнее время апеллируют к уроками истории, к своим бывшим победам, потому что в современном мире, в путинской рф, моральных авторитетов нет. Ни персон, ни институций. И в этом смысле мы видим ущербность российских элит.

Еще один важный момент. Мало того, что элемент моральных авторитетов в рф отсутствует, так еще и власть и деньги сосредоточены в одних и тех же руках (прежде всего спецслужб). То есть, произошло искривление разнообразия элитарной прослойки в обществе. Олигархи, скажем так, "назначаются" из Кремля. Если тебя там одобрили, ты можешь стать олигархом, если нет – ничего тебе не светит.

Мы видим искривленную элиту. Она способна "съесть" кого угодно, но только при условии острой необходимости.

– А разве в случае со всё более безумным путиным – это не острая необходимость?

– Дело в том, что путин пытается воздействовать на российские элиты, замазать их всех в крови, как замазался уже сам. Максимально втянуть их в войну против Украины и всего цивилизованного мира. И ему, к сожалению, это удается.

И лавров, и шойгу, и тот же пригожин понимают, что их место – в Гааге. А потому будут продолжать поддерживать путина. А даже если того не станет, будут продолжать поддерживать ту же самую линию – самоизоляции, агрессии к окружающему миру.

Так что смена путина вряд ли к чему-то приведет. Да и не видно пока, что такая смена готовится.

Украина обновляется и укрепляется, а россию ждут очень тяжелые времена

– Как психологически отражаются украинские победы на нашем и на российском обществах?

– На украинском обществе наши победы, понятно, отражаются очень хорошо. Мы видим и мобилизацию всех сил и средств, и веру в ВСУ и поражение агрессора, и формирование нас как нации. Мы получаем самоиндентичность, осознаём ее и отстаиваем. И это очень полезное изменение, хоть и происходит под влиянием таких страшных обстоятельств.

Что касается российского общества, то я не уверен, что там знают об украинских победах. В рф очень сильна пропаганда. Несмотря на все проигрыши, что получила она и войска агрессора. Россияне до сих пор убеждены, что "всё идет по плану". О чём им, кстати, периодически вещают песков, путин и иже с ними.

Показательным в этом плане является момент с кейсом оставления Херсона. Когда российские войска из-за давления со стороны ВСУ сбежали с Правобережья, я отслеживал реакцию в рф. И увидел очень интересное распределение по комментариям в соцсетях.

– Какое именно?

– Сложилось условно четыре группы.

Первая – отрицатели. Очень большая группа. Они отрицают проигрыш, все очевидные факты. Говорят, что всё это – хитрый план, что "укропов" заманивают, что "НАТО сломает зубы, пытаясь штурмовать левый берег". И так далее.

Вторая – группа недовольных другими россиянами. Она поменьше первой – и показывает контуры будущих разломов. По национальному признаку (недовольство украинцами, чеченцами, традиционно – евреями и так далее). По социальному признаку. Бедные недовольны богатыми, провинция – столицей. И есть еще классовое недовольство. Военные недовольны гражданскими, те или иные представители профессий – другими.

Третья (куда меньше второй и в разы меньше первой) – те, кто недоволен верхами. Таких мало, они очень агрессивны, пассионарны. Это партия "ястребов", недовольная тем, что россия "неправильно" ведет войну, слишком "мягко", по их мнению. Очень опасная группа. Если она придет к власти, то может лишь усилить внутренние репрессии в рф и повысить градус конфликта с Украиной и цивилизованным миром в целом.

Четвертая (самая малочисленная) – те, кто задает правильные вопросы. К примеру, касательно Херсона они интересовались: "Так что ж нам, теперь опять конституцию менять?" (куда, напомню, путин и его клика вписали в качестве "российских" Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области Украины).

Перечень этих групп демонстрирует, что в российском обществе всё еще сильна пропагандистская повестка. Поэтому об украинских победах они ничего не знают.

– Что важное произошло в этом году с украинским и российским обществами? Что еще может произойти?

– В украинском обществе важно рождение обновленной украинской нации. Украина в огне этой войны обновляется и укрепляется. Наша система ценностей сейчас базируется на двух вещах – на том, что нам угрожает (и как мы этому противостоим), а также на том, чего нам не хватает. В этой фазе войны мы столкнулись с огромной угрозой и огромным же дефицитом – суверенитета, оружия, международной поддержки (она есть, но далеко не такая, какой нам хотелось бы). И это будет формировать те ценности, на базе которых украинское общество станет развиваться дальше.

Что касается россиян – там произошло массовое бегство за рубеж. Бегство даже относительно лучших. Сейчас рф теряет креативный класс, мужское население. Впереди у страны-агрессора – очень тяжелые времена. И никто не знает, сможет ли она их пережить, с чем она останется после того, как закончится эта война.