Укр

путин отменил традиционные предновогодние планы, но собирается на "интересную" встречу

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Российский диктатор начал сокращать количество общественных мероприятий со своим участием Новость обновлена 14 декабря 2022, 14:37
Российский диктатор начал сокращать количество общественных мероприятий со своим участием. Фото росСМИ

Планы кремлевского диктатора во многом изменились

Кровавый диктатор владимир путин, недавно сравнивший себя с Петром I, решил изменить свою предновогоднюю программу. Он отказался выступать перед Федеральным собранием и проводить большую пресс-конференцию, которые были традиционными ежегодными мероприятиями. Вместо этого политик пообещал встретиться с гауляйтерами оккупированных областей Украины.

Об этом информирует пропагандистское издание "РИА Новости". Также российские журналисты уточнили, что предновогодний хоккейный матч на Красной площади, где обычно также присутствовал путин, в этом году пройдет без его участия.

По словам пресс-секретаря путина дмитрия пескова, в Кремле пока не готовы ответить, когда же российский лидер "созреет" для выступления перед Федеральным собранием. Вариант с письменным обращением путина к чиновникам песков опроверг, не исключив, что само мероприятие может произойти уже в 2023 году.

Не ждать россиянам в этом году и традиционной "Прямой линии", которая обычно приходилась на начало осени. В 2022 году ее сначала "перенесли" на конец года, а сейчас — и вовсе отменили.

При этом дмитрий песков утверждает, что владимир путин обязательно встретится с "главами новых регионов" — главными коллаборантами оккупированных областей Украины. Очевидно, речь идет о денисе пушилине, леониде пасечнике, владимире сальдо и евгении балицком.

Отметим, что сокращение общественной активности путина может вполне быть связано с появлением новых страхов у диктатора. Экс-глава внешней разведки Николай Маломуж детально проанализировал, о чем могут свидетельствовать недавние ужесточившиеся угрозы российского лидера.

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#Россия #Война #Владимир Путин #Коллаборанты