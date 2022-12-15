Політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов спеціально для "Телеграфу" проаналізував відмову президента рф від публічних виступів

Російський диктатор володимир путін змінив традиційну передноворічну програму. Він відмовився виступати перед Федеральними зборами, проводити велику підсумкову прес-конференцію. Навіть передноворічний хокейний матч на Червоній площі, де зазвичай був присутній, вирішив продинаміти.

Відмова президента рф від традиційних громадських заходів виглядає несподівано і багатьох змушує задуматися.

Щорічна велика прес-конференція у грудні проходила з 2012 року без жодного винятку. У 2022 – скасування.

Звернення до Федеральних зборів за підсумками року та щодо планів на наступний рік – не просто традиція. Це закріплено у російській Конституції з 1994 року! Тобто путін, скасовуючи це звернення, демонстративно порушив Конституцію своєї країни. Хоча провести ритуальний захід перед дресованими депутатами було не так уже й складно.

Схоже, що ситуація в росії настільки сумна, що путіну дійсно нічого сказати навіть у форматі вистави із заготовленими питаннями і відповідями. Санкції б’ють по економіці, дипломати викликають у всіх міжнародних структурах лише глузування та осуд, міжнародна ізоляція зростає. Народ від мобілізації біжить і ховається, так звана "спецоперація" провалена, ЗСУ наступають, навіть прилітає по аеродромах в самій рф. Ганьба. Сказати нема чого. путіну залишається з дитячою наївністю вдавати, що "чик-чирик я в будиночку..."