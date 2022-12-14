путін скасував традиційні передноворічні плани, але збирається на "цікаву" зустріч

Плани кремлівського диктатора багато в чому змінилися

Кривавий диктатор володимир путін, який нещодавно порівняв себе з Петром I, вирішив змінити свою передноворічну програму. Він відмовився виступати перед Федеральними зборами та проводити велику пресконференцію, які були традиційними щорічними заходами. Натомість політик пообіцяв зустрітися з гауляйтерами окупованих областей України.

Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости". Також російські журналісти уточнили, що передноворічний хокейний матч на Червоній площі, де зазвичай також був присутній путін, цього року пройде без його участі.

За словами прессекретаря путіну дмитра пєскова, у Кремлі поки не готові відповісти, коли ж російський лідер "дозріє" до виступу перед Федеральними зборами. Варіант із письмовим зверненням путіна до чиновників пєсков спростував, не виключивши, що сам захід може відбутися вже у 2023 році.

Не варто чекати росіянам цього року і на традиційну "Пряму лінію", яка зазвичай припадала на початок осені. 2022 року її спочатку "перенесли" на кінець року, а зараз — і зовсім скасували.

При цьому дмитро пєсков стверджує, що володимир путін обов’язково зустрінеться з "главами нових регіонів" — головними колаборантами окупованих областей України. Вочевидь, йдеться про дениса пушиліна, леоніда пасічника, володимира сальдо та євгенія балицького.

Зазначимо, що скорочення суспільної активності путіна може бути пов’язане з появою нових страхів у диктатора. Ексочільник зовнішньої розвідки Микола Маломуж детально проаналізував, про що можуть свідчити нещодавні погрози російського лідера.