Взять Киев не удастся и через год: что ждет армию РФ и Беларуси при попытке "большого наступления" в феврале

Владимир Путин стал политическим заложником войны и пытается втянуть в эту ловушку Александра Лукашенко.

В последние два дня в украинском информационном пространстве появилось сразу несколько сообщений с прогнозами масштабной наступательной операции оккупационных войск РФ и Беларуси в январе-феврале 2023 года. Вероятное обострение ситуации ожидается как на восточном и южном направлении, так и в северных пограничных областях. Более того, по словам главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, россияне не оставили намерений захватить Киев и попытаются реализовать их уже в следующие три месяца. Об этом генерал рассказал в интервью изданию The Economist.

"Телеграф" обратился к военным и политическим экспертам, чтобы оценить реальные шансы нового "большого наступления" на Украину со стороны соседних государств-агрессоров.

Тревожные прогнозы

Первым о возможном обострении ситуации на фронте заговорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В разговоре с журналистами CNN чиновник отметил, что ввиду проведенной в РФ мобилизации, результатом которой стал призыв 300 тысяч солдат, способность оккупантов начать "большое наступление" может быть восстановлена до конца января или февраля.

После передислокации российских военных из Херсона в разные районы Донбасса и усиления их мобилизованными кадрами о подготовке к наступательной кампании на западе Донецкой области заявили и аналитики Института изучения войны ( ISW ).

Эксперты прогнозируют, что оккупанты будут пытаться закрепить успехи, достигнутые в ноябре в районе Угледара и Павловки, продолжат наступление в направлении Бахмута и попытаются захватить всю Донецкую область.

По словам главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, активизация армии РФ на оперативно-стратегическом уровне может состояться уже в январе-марте 2023 года. Генерал отмечает: оккупанты не оставили намерений захватить столицу Украины, поэтому наступление может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева, из Беларуси, и возможно южного направления.

"Русская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько серьезны, что эти люди не будут боеспособны. Они будут. Велит им царь воевать, и они будут воевать. Я изучал историю двух чеченских войн — там было то же самое. Возможно, они не настолько хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв 1,2-1,5 млн человек... Россияне готовят около 200 тысяч новых военных. Я не сомневаюсь, что они снова попытаются ворваться в Киев", — отметил Залужный.

О возможном привлечении к боевым действиям в Украине регулярной армии Беларуси в четверг, 15 декабря, сообщил и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, пишет Укринформ. Кроме наращивания российского военного присутствия и перемещения на территорию Беларуси вооружения и военной техники, власти республики приняли ряд решений, свидетельствующих о подготовке к участию в боевых действиях.

В частности, в приграничных с Украиной районах Брестской области на прошлой неделе шел процесс агитации вступления добровольцев в подразделения территориальной обороны, а палата представителей Беларуси одобрила законопроект о введении смертной казни за государственную измену для военнослужащих и представителей государственной власти.

На днях стало известно, что Владимир Путин намерен посетить Беларусь с широкой делегацией правительства в понедельник 19 декабря. В рамках визита запланирована личная встреча с самопровозглашенным лидером РБ Александром Лукашенко.

По мнению аналитиков Института изучения войны ( ISW ), во время встречи диктаторы будут обсуждать роль Беларуси в новом нападении на Украину.

Суровая реальность для агрессоров

По состоянию на сегодняшний день российским захватчикам удается осуществлять наступление только в районе Бахмута, в остальных направлениях враг ведет оборонительные действия. Кроме того, все силы оккупационных войск РФ в Украине сосредоточены на стабилизации линии фронта после отступления с Харьковской и Херсонской областей, рассказывает в комментарии "Телеграфу" военный эксперт Сергей Згурец.

"Мы ожидаем, что в январе-феврале оставшиеся на территории РФ 100 тысяч мобилизованных могут быть укомплектованы в новые боевые группировки для проведения наступательных действий. Однако мы уже знаем об опыте формирования третьего армейского корпуса летом, где в течение четырех месяцев им так и не удалось осуществить наступление в существующих условиях", — отметил эксперт.

По словам Згурца, говорить об успехе "большого наступления" со стороны РФ сегодня сложно. Более вероятными будут попытки стабилизации линии фронта в Луганской области, а также удержание суходольного коридора в Запорожье и левом берегу Херсонщины, что крайне важно для сохранения контроля над Крымом.

"Такая динамика будет сохраняться в течение двух следующих месяцев. Дальше все будет зависеть от результатов второй мобилизационной волны в РФ, ведь по завершении первого количество боевых соединений, готовых вести наступательные действия, не увеличилось", — отмечает военный эксперт.

К вероятному привлечению регулярной армии Беларуси к войне в Украине, аналитики настроены не менее скептически. Несмотря на то, что ВС РБ состоят из 40-45 тысяч военных, которые теоретически могли бы усилить оккупационные войска РФ, прорвать линию обороны на севере Украины им будет крайне сложно, считает эксперт Украинского института будущего, консультант Комитета ВР Украины по национальной безопасности и обороне Иван Ступак.

"Первоочередной задачей для них станет оттягивание на себя части украинской армии по другим направлениям, прорыв в Ковель и Луцк для блокирования этих путей снабжения западного вооружения, разрушения инфраструктуры и создания паники среди гражданского населения", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

На практике же только во время перехода границы из Брестской области белорусская армия потеряет несколько тысяч солдат. Ведь условия для агрессора на этом направлении сегодня совсем другие, чем были в феврале-марте 2022 года. По словам Ивана Ступака, теперь ВСУ готовы к любому сценарию развития событий.

"Мы уже знаем, как уничтожать их многокилометровые колонны, которые будут двигаться по лесам и болотам. На этом участке все усеяно противотанковыми и противопехотными минами, проводится разведка дронами. Кроме того, Лукашенко должен понимать, что как только его военные начнут движение в нашу сторону, вся их инфраструктура в радиусе 70 км от границы станет нашей законной военной целью и будет уничтожена», – говорит военный эксперт.

Политическая ловушка для Путина

Несмотря на очевидную неизбежность поражения РФ в войне, Владимир Путин не только продолжает боевые действия на территории Украины, но предположительно и готовится к их эскалации. Такая позиция главы Кремля могла бы свидетельствовать об уверенности в силах русской армии и верности избранного курса, однако поведение диктатора все чаще выдает его страх перед капитуляцией.

Так, на днях стало известно, что Владимир Путин отменил свою ежегодную пресс-конференцию в прямом эфире и обращение к Федеральному Собранию Госдумы РФ и Совету Федерации. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) связывают такое решение нежеланием диктатора отвечать на неудобные вопросы о провалах в войне, вынужденном уходе и невозможности контролировать аннексированные украинские территории на севере и юге Украины и недовольстве россиян мобилизацией.

По словам президента Развивающего Агентства Исследований и Аналитики RADA Дмитрия Васильева, Владимир Путин до сих пор до конца не верит, что может проиграть в войне с Украиной.

"Единственное объяснение провалам ВС РФ на поле боя он находит в том, что ведет войну не с Украиной, а с Западом, и это дает ему еще большее воодушевление захватить Украину, чтобы заявить о победе над всем западным миром. Однако, даже поняв, что его поражение неизбежно, глава Кремля не сможет остановить боевые действия, ведь он заложник этой ситуации", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

В то же время в российском обществе повышается градус тревожности. Первым и главным подтверждением тому является сбой в работе пропагандистской машины. По данным Mediascope, ток-шоу Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой на канале "Россия-1" вылетели из топ-10 программ по доле зрительской аудитории. Для сравнения, еще в апреле они занимали 4-е место в рейтинге, уступая только новостным программам.

Тотальная усталость населения от агрессивной пропаганды и публичные конфликты ее главных "амбасадоров" — Соловьева и Гиркина из-за жесткой критики последним Путина должны стать для Кремля тревожным звоночком. Ведь безоговорочная поддержка народа и формирование единого общественного мнения – это то, на чем базируется власть Владимира Путина.

Несмотря на это, по словам Дмитрия Васильева, в ближайшее время ждать бунта в России не стоит.

"Высшее военное руководство будет продолжать выполнять любые безумные и бессмысленные приказы Кремля, будучи подневольными людьми, которые не могут иметь своего мнения. Представители экономической элиты уже не просто теряют свое состояние на санкциях, но и преследуются законом в Европе, при этом также слишком зависимы от Путина, который в свое время дал им возможность обогащаться, поэтому вряд ли им хватит смелости пойти против него», — говорит эксперт.

Уровень недовольства в российском обществе растет. Теперь уже всем очевидно, что так называемая "СВО" не может продолжаться в течение года, а значит, это война, и выиграть ее России пока не удается. Страх перед мобилизацией, неуверенность в завтрашнем дне и ощущение себя изгоем в любой цивилизованной стране мира — то светлое будущее, которое смог обеспечить россиянам Владимир Путин. Если к этому прибавится военное поражение в Украине, недовольство властями на всех уровнях может вылиться в "жестокий и беспощадный" российский бунт.