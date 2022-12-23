У Зеленского отреагировали на "точные" данные о вторжении из Беларуси

Россияне хотят внести панику, еще больше испортив украинцам новогодние праздники

Активность белорусских военных вблизи северных границ Украины тревожит многих, но не является поводом для паники. Более того, доверять "точной информации", которая распространяется непроверенными источниками и весьма неоднозначными спикерами, явно не стоит.

Об этом в своем Telegram-канале Telegram-канале написала советница главы Офиса президента Дария Заривная. По ее словам, тема вторжения из Беларуси — одна из любимых у кремлевской пропаганды, и как раз в канун Нового года многие провокаторы начали активно к ней приобщаться.

"Вбросы делают через откровенно зашкваренных персонажей, параллельно запуская слухи через мессенджеры в стиле "мой знакомый военный сказал". Ответ на такое может быть кратким — это готовность наших Сил обороны", — заявила Заривная.

Также чиновница призвала доверять ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫМ СПИКЕРАМ. Сейчас русские, используя элементы гибридной войны, могут пытаться заставить украинцев паниковать. В предновогодние дни это станет еще одним поводом для психологического давления.

"Враг хочет влиять на ваши нервы в канун праздничных дней, не надо давать ему шансов на успех", — призвала представительница команды Зеленского.

Следует отметить, что, скорее всего, такая реакция вызвана недавними сообщениями скандально известного блогера Анатолия Шария, которого ждет украинский суд. Он поделился "точными данными" о подготовке вторжения белорусско-российских военных в Украину. Впоследствии эту же информацию под разными соусами начали разносить анонимные Telegram-каналы, которым тоже не стоит доверять.

ВНИМАНИЕ! Непроверенная информация от ненадежного источника, опубликованная в качестве примера пропагандистского "вброса"

"Телеграф" ранее рассказывал, что россияне передали Беларуси очередную партию оружия. При этом Генштаб ВСУ уверяет: признаков подготовки наступательных групп вблизи северных границ нет.