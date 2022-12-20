Дело не в готовности войск: Безсмертный объяснил, почему путин не начинает наступление из Беларуси

В кремле понимают, что Беларусь это уязвимая территория для россии

Российский диктатор владимир путин в любой момент может отдать приказ о начале наступления из Беларуси, поскольку ее вооруженные силы находятся под полным контролем российского генштаба. Однако есть нюансы, которые не позволяют ему это сделать.

Как рассказал "Телеграфу" историк и бывший посол Украины в Минске Роман Безсмертный, в Беларуси рассматривается ситуация с подготовкой боеспособной группировки, а контингент в числе от 9 до 19 тысяч "чмобиков" проходит там подготовку.

"Принципиально лукашенко никакой аргументации, никакого убеждения со стороны путина не требует. Никакой путин не нужен для этого, поскольку управление вооруженными силами Республики Беларусь находится в руках генерального штаба российской федерации", — говорит он.

При этом он отмечает, что если путин все же решится бросить в бой свой контингент и около 40 тысяч неподготовленных белорусских срочников, то лишь ускорит свое поражение в войне.

Это, по словам Безсмертного, связано с тем, что Белорусь для россии является уязвимым местом, как и Крым. Кроме того, Украина согласно нормам международного и национального права находится в состоянии войны с Белорусью, а потому имеет право наносить по ее территории удары.

"Здесь очень важная вещь, которую немалое количество аналитиков упускают. В любой войне принципиальна цель. Ее определяют не военные, а политики", — сказал он.

Безсмертный добавил, что в этом и кроется слабость путина, так как он не может внятно объяснить задачу белорусским силам. И именно это и не позволяет ему полноценно их задействовать во вторжении.

Он отметил, что путину и лукашенко все равно, сколько людей погибнет и сколько выживет, так как они желают лишь власти.

"Следовательно, нужно быть готовыми к любому развитию событий, потому что мы имеем дело с психопатами", — подчеркнул политик.

Как сообщалось ранее, в Генштабе ВСУ не исключили, что Беларусь может готовиться к вступлению в войну против Украины.

По оценке блогера и бойца ВСУ Юрия Касьянова военная машина россии на этом направлении уже "пришла в движение", однако для подготовки нового нападения оккупантам может понадобиться не менее трех недель.