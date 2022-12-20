Военный эксперт: кремлевский "десант" в Минске явно был связан с российско-украинской войной

Встреча российского и белорусского диктаторов в Минске напрямую касалась Украины, убежден военный эксперт.

Путинский визит в Республику Беларусь (РБ), совершенный 19 декабря и ставший первым прилетом в Минск российского диктатора за три года, остается в топе внимания. Из официальных заявлений и релизов известно, что путин и самопровозглашенный президент РБ александр лукашенко договорились и дальше проводить совместные учения своих военных в Беларуси, обсудили производство новой военной техники, подготовку белорусских военных летчиков россиянами. Также лукашенко поблагодарил путина за то, что рф передала РБ и поставила на боевое дежурство комплекс С-400 и "Искандер".

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин рассказал "Телеграфу", почему встреча российского и белорусского диктаторов напрямую касалась Украины, и чего ожидать от РБ в ракурсе войны рф против нашей страны.

"К сожалению, Украину такие встречи касаются напрямую. С рф мы уже 9 лет ведем кровопролитную войну, а РБ фактически поддерживает россиян. С территории Беларуси идут ракетные удары по нашей территории, оттуда взлетают вражеские самолеты, оттуда осуществлялось в феврале вторжение, – напоминает Влад Волошин. – Проходящие в РБ бесконечные военные учения российских и белорусских военнослужащих сковывают у белорусско-украинской границы наши силы и средства, которые так нужны на фронте. Плюс – россияне пользуются белорусскими вооружением и боеприпасами".

Так что, продолжает эксперт, когда лукашенко в очередной раз говорит, что Беларусь не принимает участие в войне в Украине, он в очередной раз лжет. За исключением сухопутного вторжения именно белорусских военных – РБ полноценно участвует в этой войне, подчеркивает полковник.

По мнению Влада Волошина, нет сомнений, что и встреча 19 декабря в Минске касалась, прежде всего, именно российско-украинской войны.

"За период широкомасштабного российского вторжения в Украину уже было более десятка встреч путина и лукашенко. И основной вопрос всегда – война с Украиной. Пусть даже в официальных релизах всё преподносится несколько иначе. Ну, а заявления лукашенко, что РБ не вступит в войну – просто очередное лживое заявление. Идущее вразрез с другим – о продолжении военно-технического сотрудничества РБ и рф, о подготовке россиянами белорусских летчиков для использования ими новых видов вооружений. Не исключено, что ракет с ядерными боеголовками", – подчеркивает военный эксперт.

Он акцентирует, что сегодня белорусская сеть аэродромов, воздушное пространство фактически находятся под контролем россиян.

"И разве что техническое значение имеет то, какое гражданство будет у пилота, который нажмет кнопку пуска ракет, – отмечает Влад Волошин. – Следует понимать, что россияне понесли значительные потери в боевых летчиках. Им нужны специалисты, которых не нужно с нуля учить летать. А подготовка летчика – дорогое и долгое дело. Так что и в этом смысле белорусы рашистам – в помощь. Кроме того, на этой встрече обсуждался вопрос поставок в РБ средств ПВО, комплексов С-400, а также ракетных комплексов "Искандер". лукашенко открыто поблагодарил путина за это, за, как он сказал, понимание. Продемонстрировал, что опасается Запада, подыграл в этом путину. В то же время белорусский диктатор подчеркнул, что РБ не против наладить отношения с Западом. Это показывает, что лукашенко очень опасается за свое будущее – и как политической фигуры, и в физическом смысле. Ведь путин продолжает пытаться еще больше привлечь РБ к войне в Украине. И не факт, что попытки лукашенко увильнуть от этого, не вынудят российского диктатора тем или иным способом сместить Луку, поставив во главе Беларуси абсолютно управляемую марионетку".

Полковник уверен, что РБ останется, как и было заявлено, надежным партнером и союзником рф.

"То есть, – констатирует он, – для Украины угроза с северного направления продолжает быть актуальной. А после 19 декабря лишь возрастет. Ведь кроме путина в Минске вчера побывали главы российского МИД лавров и Минобороны шойгу. А такой "десант" вряд ли согласился бы и высаживаться и возвращаться без некого удобного себе результата".