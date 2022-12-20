Військовий експерт: кремлівський "десант" у Мінську явно був пов’язаний із російсько-українською війною

Зустріч російського та білоруського диктаторів у Мінську безпосередньо стосувалася України, переконаний військовий експерт.

Путінський візит до Республіки Білорусь (РБ), здійснений 19 грудня і став першим прильотом до Мінська російського диктатора за три роки, залишається у топі уваги. З офіційних заяв та релізів відомо, що путін і самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко домовилися й надалі проводити спільні навчання своїх військових у Білорусі, обговорили виробництво нової військової техніки, підготовку білоруських військових льотчиків росіянами. Також лукашенко подякував путіну за те, що росія передала РБ і поставила на бойове чергування комплекс С-400 та "Іскандер".

Ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин розповів "Телеграфу", чому зустріч російського та білоруського диктаторів безпосередньо стосувалася України, і чого очікувати від РБ у ракурсі війни росії проти нашої країни.

"На жаль, Україну такі зустрічі стосуються безпосередньо. З рф ми вже 9 років ведемо кровопролитну війну, а РБ фактично підтримує росіян. З території Білорусі йдуть ракетні удари по нашій території, звідти злітають ворожі літаки, звідти здійснювалося в лютому вторгнення, — нагадує Влад Волошин. — Нескінченні військові навчання російських і білоруських військовослужбовців, які проходять в РБ, сковують біля білорусько-українського кордону наші сили і засоби, які так потрібні на фронті. Плюс — росіяни користуються білоруськими озброєнням і боєприпасами".

Отже, продовжує експерт, коли лукашенко вкотре каже, що Білорусь не бере участі у війні в Україні, він вкотре бреше. За винятком сухопутного вторгнення саме білоруських військових – РБ повноцінно бере участь у цій війні, наголошує полковник.

На думку Влада Волошина, немає сумнівів, що зустріч 19 грудня в Мінську стосувалася, перш за все, саме російсько-української війни.

"За період широкомасштабного російського вторгнення в Україну вже було більше десятка зустрічей путіна та лукашенка. І основне питання завжди – війна з Україною. Нехай навіть в офіційних релізах все подається дещо інакше. Ну, а заяви лукашенка, що РБ не вступить у війну – просто чергова брехлива заява, яка йде всупереч з іншою — про продовження військово-технічного співробітництва РБ і росії, про підготовку росіянами білоруських льотчиків для використання ними нових видів озброєнь. Не виключено, що ракет з ядерними боєголовками", — наголошує військовий експерт.

Він підкреслює, що сьогодні білоруська мережа аеродромів, повітряний простір фактично перебувають під контролем росіян.

"І хіба що технічне значення має те, яке громадянство буде у пілота, який натисне кнопку пуску ракет, – зазначає Влад Волошин. – Слід розуміти, що росіяни зазнали значних втрат у бойових льотчиках. Їм потрібні фахівці, яких не потрібно з нуля вчити літати А підготовка льотчика — дорога і довга справа.Так що і в цьому сенсі білоруси рашистам — у допомогу. Крім того, на цій зустрічі обговорювалося питання поставок у РБ засобів ППО, комплексів С-400, а також ракетних комплексів "Іскандер". лукашенко відкрито подякував путіну за це, за, як він сказав, розуміння. Продемонстрував, що побоюється Заходу, підіграв у цьому путіну. Водночас білоруський диктатор наголосив, що РБ не проти налагодити відносини із Заходом. Це показує, що лукашенко дуже побоюється за своє майбутнє – і як політичну фігуру, і у фізичному сенсі. Адже путін продовжує намагатися ще більше залучити РБ до війни в Україні. І не факт, що спроби лукашенка уникнути цього, не змусять російського диктатора тим чи іншим способом змістити Луку, поставивши на чолі Білорусі абсолютно керовану маріонетку".

Полковник упевнений, що РБ залишиться, як і було заявлено, надійним партнером та союзником росії.

"Тобто, – констатує він, – для України загроза з північного напрямку продовжує бути актуальною. А після 19 грудня лише зросте. Адже крім путіна в Мінську вчора побували глави російського МЗС лавров та Міноборони шойгу. А такий "десант" навряд чи погодився б і висаджуватися і повертатися без зручного собі результату".