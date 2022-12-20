Справа не в готовності військ: Безсмертний пояснив, чому путін не починає наступ з Білорусі

У кремлі розуміють, що Білорусь це вразлива територія для росії

Російський диктатор володимир путін у будь-який момент може віддати наказ про початок наступу з Білорусі, оскільки її збройні сили знаходяться під повним контролем російського генштабу. Однак, є нюанси, які не дозволяють йому це зробити.

Як розповів "Телеграфу" історик та колишній посол України в Мінську Роман Безсмертний, у Білорусі розглядається ситуація з підготовкою боєздатного угруповання, а контингент у числі від 9 до 19 тисяч "чмобиків" проходить там підготовку.

"Принципово лукашенко жодної аргументації, жодного переконання з боку путіну не вимагає. Жодний путін не потрібний для цього, оскільки управління збройними силами Республіки Білорусь знаходиться в руках генерального штабу російської федерації", — говорить він.

При цьому він зазначає, що якщо путін все ж таки наважиться кинути в бій свій контингент і близько 40 тисяч непідготовлених білоруських строковиків, то лише прискорить свою поразку у війні.

Це, за словами Безсмертного, пов’язано з тим, що Білорусь для росії є вразливим місцем, як і Крим. Крім того, Україна згідно з нормами міжнародного та національного права перебуває у стані війни з Білоруссю, а тому має право завдавати по її території удари.

"Тут дуже важлива річ, яку чимала кількість аналітиків упускають. У будь-якій війні принципова мета. Її визначають не військові, а політики", — сказав він.

Безсмертний додав, що в цьому й криється слабкість путіна, оскільки він не може виразно пояснити завдання білоруським силам. І саме це і не дозволяє йому повноцінно задіяти їх у вторгненні.

Він зазначив, що путіну та лукашенка все одно, скільки людей загине і скільки виживе, оскільки вони бажають лише влади.

"Отже, потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій, тому що ми маємо справу з психопатами", — наголосив політик.

Як повідомлялося раніше, у Генштабі ЗСУ не виключили, що Білорусь може готуватися до вступу у війну проти України.

За оцінкою блогера і бійця ЗСУ Юрія Касьянова військова машина росії на цьому напрямку вже "почала рухатися", проте для підготовки нового нападу окупантам може знадобитися не менше трьох тижнів.