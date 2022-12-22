лукашенко попытался объяснить активность своих войск у границ Украины

Белорусский диктатор уверяет, что не стоит прислушиваться к якобы "конспирологическим" теориям, ведь никакого нападения РБ не планирует

Новая переброска российской техники на территории Беларуси вызвала очередную обеспокоенность по поводу возможного вторжения через северные границы Украины. Однако самопровозглашенный президент РБ александр лукашенко убеждает, что единственное, чем заняты сейчас военные — это дополнительные учения, и никакого "иного замысла" у них нет.

Об этом он заявил во время совещания с военным руководством и другими представителями силового блока Беларуси в четверг, 22 декабря. По словам политика, в отдельных регионах действительно есть как белорусские военные, так и армейские группировки, созданные совместно с рф.

Их наличие лукашенко объясняет давним договором с российской федерацией, в результате которого были созданы совместные военные группы для быстрого реагирования на "угрозы белорусско-российскому союзу". Однако никаких активных действий военные якобы бы не планируют — все только в рамках армейских учений.

"Хочешь мира, готовься к войне — не мной придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода "кривотолки"… Мы проводили и проводим тренировки, перемещая войска туда, куда считаем нужным, — заявил белорусский диктатор. — Никакого другого замысла, никакой конспирологии".

При этом он отметил, что нынешняя ситуация демонстрирует наличие больших угроз белорусскому государству, именно поэтому военные и более активны, чем обычно. По мнению Лукашенко, существует вероятность начала агрессии со стороны соседей — скорее, имея в виду Украину.

Также политик добавил, что на 22 декабря все операции как белорусских, так и совместных с россией войск находятся в местах постоянной дислокации.

При этом накануне в нескольких приграничных районах Беларуси ограничили возможность въезда для физических лиц. Примечательно, что причины такого решения не объясняются.

Телеграф также писал о том, почему путин никак не может начать вторжение со стороны РБ. Свое видение озвучил историк Роман Бессмертный.