Экономика и боевая мощь в россии будут восстанавливаться десятилетиями

Кровопролитием в Украине, которое длится уже 11 месяцев, путин отбросил свою страну на 30 лет назад. Иностранные журналисты выяснили, что российскому президенту специально не рассказывают о поражениях оккупантов, чтобы не рушить веру в победу россии.

Издание The Times рассказало об этом подробнее.

Войной в Украине российский президент ослабил экономику и вооруженные силы своей страны. Чтобы восстановить боевой потенциал и экономическую мощь россии может понадобиться до 30 лет.

Ранее такую же оценку дали и в МИД Украины, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Среди последствий от кремлевской авантюры для рф оказались:

падение ВВП – от 5,5 до 9%;

уменьшение объемов торговли товарами и услугами – на 30-35%;

сокращение экспорта нефти в ЕС – на 90% к концу 2022 года;

выход почти 1000 иностранных компаний, которые составляли 40% ВВП;

инфляция на уровне 22%;

невозможность импортировать технологии и комплектующие;

стремительное сокращение производства;

обесценивание рынка капитала.

Ранее мы рассказывали о том, что владимир путин намерен раздавать землю в Крыму своим военным, чтобы те еще усерднее воевали в Украине. Но получат ее далеко не все.