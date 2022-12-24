Вернулись в "совок": путин уничтожает свою страну войной в Украине
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Экономика и боевая мощь в россии будут восстанавливаться десятилетиями
Кровопролитием в Украине, которое длится уже 11 месяцев, путин отбросил свою страну на 30 лет назад. Иностранные журналисты выяснили, что российскому президенту специально не рассказывают о поражениях оккупантов, чтобы не рушить веру в победу россии.
Издание The Times рассказало об этом подробнее.
Войной в Украине российский президент ослабил экономику и вооруженные силы своей страны. Чтобы восстановить боевой потенциал и экономическую мощь россии может понадобиться до 30 лет.
Ранее такую же оценку дали и в МИД Украины, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Среди последствий от кремлевской авантюры для рф оказались:
- падение ВВП – от 5,5 до 9%;
- уменьшение объемов торговли товарами и услугами – на 30-35%;
- сокращение экспорта нефти в ЕС – на 90% к концу 2022 года;
- выход почти 1000 иностранных компаний, которые составляли 40% ВВП;
- инфляция на уровне 22%;
- невозможность импортировать технологии и комплектующие;
- стремительное сокращение производства;
- обесценивание рынка капитала.
Ранее мы рассказывали о том, что владимир путин намерен раздавать землю в Крыму своим военным, чтобы те еще усерднее воевали в Украине. Но получат ее далеко не все.