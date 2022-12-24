Повернулися до "совка": путін знищує свою країну війною в Україні
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Економіка та бойова міць у росії відновлюватимуться десятиліттями
Кровопролиттям в Україні, яке триває вже 11 місяців, путін відкинув свою країну на 30 років назад. Іноземні журналісти з’ясували, що російському президенту спеціально не розповідають про поразки окупантів, щоб не руйнувати віру в перемогу росії.
Видання The Times розповіло про це детальніше.
Війною в Україні російський президент послабив економіку та збройні сили своєї країни. Щоб відновити бойовий потенціал та економічну міць росії може знадобитися до 30 років.
Раніше таку оцінку дали і в МЗС України, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Серед наслідків від кремлівської авантюри для росії опинилися:
- падіння ВВП – від 5,5 до 9%;
- зменшення обсягів торгівлі товарами та послугами – на 30-35%;
- скорочення експорту нафти до ЄС – на 90% до кінця 2022 року;
- вихід майже 1000 іноземних компаній, які становили 40% ВВП;
- інфляція лише на рівні 22%;
- неможливість імпортувати технології та комплектуючі;
- стрімке скорочення виробництва;
- знецінення ринку капіталу.
Раніше ми розповідали про те, що володимир путін має намір роздавати землю в Криму своїм військовим, щоб ті ще старанніше воювали в Україні. Але отримають її не всі.