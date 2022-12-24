Економіка та бойова міць у росії відновлюватимуться десятиліттями

Кровопролиттям в Україні, яке триває вже 11 місяців, путін відкинув свою країну на 30 років назад. Іноземні журналісти з’ясували, що російському президенту спеціально не розповідають про поразки окупантів, щоб не руйнувати віру в перемогу росії.

Видання The Times розповіло про це детальніше.

Війною в Україні російський президент послабив економіку та збройні сили своєї країни. Щоб відновити бойовий потенціал та економічну міць росії може знадобитися до 30 років.

Раніше таку оцінку дали і в МЗС України, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Серед наслідків від кремлівської авантюри для росії опинилися:

падіння ВВП – від 5,5 до 9%;

зменшення обсягів торгівлі товарами та послугами – на 30-35%;

скорочення експорту нафти до ЄС – на 90% до кінця 2022 року;

вихід майже 1000 іноземних компаній, які становили 40% ВВП;

інфляція лише на рівні 22%;

неможливість імпортувати технології та комплектуючі;

стрімке скорочення виробництва;

знецінення ринку капіталу.

Раніше ми розповідали про те, що володимир путін має намір роздавати землю в Криму своїм військовим, щоб ті ще старанніше воювали в Україні. Але отримають її не всі.