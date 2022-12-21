Санкції в дії: експорт російської нафти обвалився

Загальне падіння становило 54%

Після введення країнами ЄС за підтримки G7 цінової стелі на російську нафту експорт з портів Росії впав більш ніж на половину.

Як повідомляє видання Bloomberg, якщо в перший тиждень грудня експорт сягав 3,6 мільйона барелів на добу, то тепер він становить 1,6 мільйона. Таким чином, обмеження знизили постачання на 54%.

При цьому з портів у Балтійському морі, який вважається основним для вивезення нафти, минулого тижня вийшли лише 7 танкерів порівняно з 15 двома тижнями раніше. Тобто експорт знизився з 1,25 млн до 730 тисяч барелів на добу або на 42%

Ще чотири танкери вийшли з Тихоокеанських портів до країн Азії, хоча тижнем раніше їх було 11. Обсяги там впали з 1,14 млн барелів на добу до 410 тисяч барелів або у 2,7 раза.

Як повідомлялося раніше, 3 грудня країни ЄС після довгого обговорення питання все ж таки вирішили ввести стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Хоча Україна наполягала на ціні 30 доларів, деякі члени ЄС пропонували запровадити обмеження на рівні 70 доларів. Сума, втім, переглядатиметься у майбутньому.

19 грудня також було досягнуто згоди про стелю цін на природний газ.