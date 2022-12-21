Санкции в действии: экспорт российской нефти рухнул

Общее падение составило 54%

После введения странами ЕС при поддержке G7 ценового потолка на российскую нефть, экспорт из портов россии рухнул более чем на половину.

Как информирует издание Bloomberg, если в первую неделю декабря экспорт достигал 3,6 миллиона баррелей в сутки, то теперь он составляет 1,6 миллиона. Таким образом ограничения снизили поставки на 54%.

При этом из портов в Балтийском море, который считается основным для вывоза нефти, на прошлой неделе вышли всего 7 танкеров в сравнении с 15 двумя неделями ранее. То есть, экспорт снизился с 1,25 млн до 730 тысяч баррелей в сутки или на 42%

Еще четыре танкера вышли из Тихоокеанских портов в страны Азии, хотя неделей ранее их было 11. Объемы там упали с 1,14 млн баррелей в сутки до 410 тысяч баррелей или в 2,7 раза.

Как сообщалось ранее, 3 декабря страны ЕС после долгого обсуждения вопроса все же решили ввести потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Хотя Украина настаивала на цене в 30 долларов, некоторые члены ЕС предлагали ввести ограничение на уровне 70 долларов. Сумма, впрочем, будет пересматриваться в будущем.

19 декабря также было достигнуто соглашение о потолке цен на природный газ.