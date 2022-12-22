Армії рф бракує солдатів, а путіну - підтримки: як війна виснажує росію

Глава кремля гостро потребує підтримки в агресії проти України

На тлі катастрофічних втрат російської армії в Україні володимир путін може оголосити в рф загальну мобілізацію із закриттям кордонів для усіх чоловіків, які не досягли 65-річного віку. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, пише ТСН. Одночасно з цим глава кремля здійснив перший за довгий час візит у Білорусь, а заступник голови ради безпеки рф Дмитро Медведєв вирушив до Китаю, аби передати Сі Цзіньпіну послання від путіна. Головною темою обох зустрічей стала війна в Україні.

"Телеграф" з'ясовував, що відбувається у російській армії після 10 місяців повномасштабної війни, і на чию підтримку для її продовження розраховує диктатор.

Уникнути мобілізації не вдасться

Днями володимир путін визнав, що ситуація на тимчасово окупованих територіях України є "надзвичайно складною", пише Financial Times. Така риторика зазвичай не притаманна главі кремля, який звик тримати гарну міну, і ймовірно спрямована на підготовку населення рф до затяжної війни та нових хвиль мобілізації. Крім того, 20 грудня диктатор підписав розпорядження про створення окремої робочої групи з підготовки та проведення мобілізації, хоча офіційно кампанія з призову військовозобов'язаних вважається завершеною.

Опосередковано дефіцит кадрів в російській армії підтвердив і очільник Міноборони росії Сергій Шойгу. За його словами, чисельність збройних сил рф необхідно довести до 1,5 млн осіб, у тому числі службовців за контрактом — до 695 тисяч осіб. Посадовець заявив, що саме стільки військових необхідно "для гарантованого вирішення завдань із забезпечення військової безпеки рф".

Нагадаємо, згідно з указом глави кремля, з 1 січня 2023 року штатна чисельність ЗС рф буде визначена у 1 150 628 військовослужбовців. Тобто до армії збираються призвати ще близько 350 тисяч росіян.

Шукати нове "гарматне м'ясо" планують не лише у воєнкоматах, а й – вже традиційно – у в'язницях. Більше того, тепер на фронт будуть відправляти засуджених жінок. Про це заявив керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. В середу, 21 грудня, у його Telegram-каналі був опублікований запит від депутата Свердловської області В'ячеслава Вегнера, який заявив, що до нього звернувся колектив жінок, які відбувають покарання у виправній колонії №6 міста Нижнього Тагілу Свердловської області, і "готові вирушити в зону спеціальної військової операції як зв'язківці, лікарі, медсестри".

Пригожин відповів: "Абсолютно з вами згоден. Не лише медсестрами та зв'язківцями, а також у диверсійних групах та снайперських парах. Всі знають, що це широко застосовувалося. Працюємо у цьому напрямі. Є опір, але думаю дотиснемо".

За словами експерта Українського інституту майбутнього, консультанта комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Івана Ступака, перша частина мобілізованих у вересні росіян в цілому виконала завдання, закривши собою нестачу серед особового складу і надавши зс рф можливість проводити наступальні дії на східному напрямку (Бахмут, Сватово, Кремінна).

"Головною причиною для наступної мобілізації стануть все ті ж величезні втрати. Ті, кого призвали у минулу хвилю, гинуть сотнями і їх треба кимось заміняти. Створення путіним окремої ради з мобілізації, її пропаганда у федеральних ЗМІ та обіцянки соціальної підтримки мобілізованих є підтвердженням того, що потреба у нових кадрах залишається гострою", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Водночас продуктивність призовників залишає бажати кращого. Адже у переважній більшості це люди, які не мають жодного стосунку до військової справи, до того ж, вкрай слабо треновані перед відправкою у гарячі точки. За словами Івана Ступака, ті, у кого зараз є можливість пройти більш серйозну підготовку, матимуть вищі шанси на виживання, аніж перша хвиля мобілізованих, проте значно нижчі, аніж військові регулярної армії.

"Остання вже має тенденцію до вичерпування ресурсів. Зараз військове керівництво намагається "розбавляти" професійних військових мобілізованими, хоча досвідчені вояки не у захваті від цього підходу. Введення в курс справи непідготовлених солдатів забирає багато зайвого часу, а в критичних ситуаціях вони радше заважають, аніж підвищують результативність", — пояснює військовий експерт.

Війна виснажує росію на всіх рівнях

Минула мобілізаційна кампанія призвела до хвилі акцій протесту в низці регіонів росії, а також спровокувала масовий відтік громадян за кордон. За даними російського видання Forbes, з 21 вересня до Грузії, Казахстану, Фінляндії та країн ЄС виїхало від 600 тисяч до мільйона росіян.

Тікаючи від призову, громадяни рф вивезли з країни мільярди доларів у вигляді власних збережень. Це забезпечило збільшення валютних резервів і темпів економічного зростання приймаючих країн, повідомляють аналітики Bloomberg. Так, вірменський драм виріс більш, аніж на 22% до долара і став лідером зростання серед валют світу. Грузинський ларі та таджицький сомоні також зміцнилися більш як на 16% та 10% відповідно.

"І тільки російський рубль більше не є вільно торгованою валютою, адже надзвичайні заходи контролю за рухом капіталу започаткували його крах", — констатує видання.

Наступна мобілізаційна кампанія у росії обіцяє стати ще більш жорсткою. За словами секретаря РНБО України Олексія Данілова, глава кремля має намір заборонити виїзд з країни усім чоловікам, молодшим від 65 років.

Проте масштабних акцій протесту проти призову на війну з боку росіян годі й чекати, вважає народний депутат України VIII скликання, президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов.

"Ймовірність бунтів мінімальна. Російське суспільство вже змирилося з тим, що у нього періодично будуть забирати частину чоловіків для відправки на фронт, де їх майже нічим не забезпечать, а потім впишуть у суху статистику по втратах. Навіть після новини про те, що 150 тисяч мобілізованих вже перебувають на фронті, хоча усім зрозуміло, що їх не встигли ані підготувати, ані озброїти, масових протестів в рф не спостерігається. Росіяни будуть терпіти й надалі", — каже експерт у коментарі "Телеграфу".

Серед наслідків безпринципної мобілізаційної кампанії буде й знищення "основ права" в рф, заявив російський опозиціонер Олексій Навальний. Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин приїжджав для вербування ув'язнених до колонії, де політик відбуває покарання. За словами Навального, під час цього візиту всіх зеків і начальство зібрали на стадіоні, після чого Пригожин пообіцяв кожному, хто погодиться стати його штурмовиком, підписати помилування вже за півроку.

"Зараз 100% цієї публіки, законослухняність якої ми так відчайдушно хочемо підвищити, точно знає: жодного закону нема, жодних судів нема, нема жодних правил. Все це фікція — це брехня про виховну роботу та виправлення як можливість звільнитися достроково. За клацанням пальців, буквально протягом доби, вбивць і грабіжників з величезними строками звільняє ніякий не суд і навіть не путін, а лисий чоловічок, який приїжджає на зони з історією про те, як він "топтав 10 років". І все це для того, щоб безсовісно відібрати шмат землі у сусідньої держави. Основи права знищуються в росії заради майбутньої поразки у ганебній війні", — написав Навальний на своїй сторінці в Instagram.

Путін шукає підтримки на тлі військових поразок в Україні

Неспроможність кремля ані захопити Україну, ані примусити до переговорів шляхом терору критичної інфраструктури виснажує військовий потенціал росії та підриває авторитет володимира путіна в очах найближчого оточення і населення.

За словами Олексія Данілова, станом на сьогодні в запасі ЗС рф залишилося ракет на дві-чотири великі атаки по Україні.

"Але тоді вони повністю залишаться без ракет, що є неприпустимим, адже в них можуть з'явитися зовсім інші виклики, і вони повинні хоч якийсь запас залишити. Ту межу, яку за нормативами вони мали б утримувати, вони її вже пройшли і пройшли досить давно", — заявив посадовець в інтерв’ю "Українській правді".

За даними британської розвідки, аби компенсувати дефіцит озброєння, володимир путін звернувся до Ірану з пропозицією вивести військову підтримку Тегерана на безпрецедентний рівень в обмін на поставки балістичних ракет.

Однак, як показав досвід останніх 10 місяців війни, навіть наявність достатньої кількості снарядів не гарантує російській армії успіхів на полі бою. Для відтягування частини ЗСУ з найгарячіших східних і південних напрямків на північ, путін неодноразово намагався залучити до бойових дій армію Білорусі. Проте, на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), нещодавній візит диктатора у Мінськ для зустрічі з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком не приніс бажаних результатів.

Останньою надією кремля бодай на якусь підтримку став Китай. Днями заступник голови ради безпеки рф Дмитро Медведєв вирушив до Пекіна, аби передати Сі Цзіньпіну послання від путіна та обговорити ситуацію в Україні.

За словами політичного експерта Ігоря Попова, президент рф звертається до Китаю по економічну і технологічну підтримку ледь не з першого дня війни. Проте Цзіньпін принципово не йде назустріч кремлю у питанні розвідданих та військової допомоги. Що ж стосується економічної підтримки, то вона теж доволі специфічна: зберігаючи партнерські стосунки з рф, Китай вибиває собі суттєві знижки, чим заробляє на ослабленні росії.

"У посланні, яке Медведєв передав Цзіньпіну, ймовірно, були основні позиції щодо загального протистояння Заходу. Але, перш ніж на нього відповідати, Китай дочекається візиту Ентоні Блінкена. Подальші рішення будуть ухвалювати після порівняння пропозицій росії та США. Для нас у цій ситуації дуже важливо, що візит американського держсекретаря відбудеться після поїздки Зеленського до Вашингтона. В США вже матимуть узгоджену позицію з Україною, тому у пропозиції до Китаю будуть максимально враховані інтереси України", — впевнений експерт.

Політолог прогнозує: шанси на домовленість між наддержавами доволі високі, адже зараз у стосунках США і Китаю спостерігається деяка розрядка: визнаючи, що готові конкурувати економічно, вони не зацікавлені у військовому протистоянні.