Армии РФ не хватает солдат, а путину — поддержки: как война истощает россию

Глава кремля остро нуждается в поддержке в агрессии против Украины

На фоне катастрофических потерь российской армии в Украине владимир путин может объявить в россии общую мобилизацию с закрытием границ для всех мужчин, не достигших 65-летнего возраста. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, пишет ТСН. Одновременно с этим глава кремля совершил первый за долгое время визит в Беларусь, а заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев отправился в Китай, чтобы передать Си Цзиньпину послание от путина. Главной темой обеих встреч стала война в Украине.

"Телеграф" выяснял, что происходит в российской армии после 10 месяцев полномасштабной войны, и на чью поддержку для ее продолжения рассчитывает диктатор.

Избежать мобилизации не удастся

На днях владимир путин признал, что ситуация на временно оккупированных территориях Украины является "чрезвычайно сложной", пишет Financial Times. Такая риторика обычно не присуща главе кремля, привыкшему держать хорошую мину, и вероятно направлена на подготовку населения россии к затяжной войне и новым волнам мобилизации. Кроме того, 20 декабря диктатор подписал распоряжение о создании отдельной рабочей группы по подготовке и проведению мобилизации, хотя официально кампания по призыву военнообязанных считается завершенной.

Опосредованно дефицит кадров в российской армии подтвердил и глава Минобороны россии Сергей Шойгу. По его словам, численность вооруженных сил России необходимо довести до 1,5 млн человек, в том числе служащих по контракту — до 695 тысяч человек. Чиновник заявил, что именно столько военных необходимо "для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности россии".

Напомним, согласно указу главы кремля, с 1 января 2023 года штатная численность ВС рф будет определена в 1 150 628 военнослужащих. То есть в армию собираются призвать еще около 350 тысяч россиян.

Искать новое "пушечное мясо" планируют не только в военкоматах, но и уже традиционно в тюрьмах. Более того, теперь на фронт будут отправлять осужденных женщин. Об этом заявил руководитель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин. В среду, 21 декабря, в его Telegram-канале был опубликован запрос от депутата Свердловской области Вячеслава Вегнера, который заявил, что к нему обратился коллектив женщин, отбывающих наказание в исправительной колонии №6 города Нижнего Тагила Свердловской области, и "готовых отправиться в зону специальной военной операции как связисты, врачи, медсестры".

Пригожин ответил: "Абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связными, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Все знают, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю дожмем".

По словам эксперта Украинского института будущего, консультанта комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Ступака, первая часть мобилизованных в сентябре россиян в целом выполнила задачу, закрыв собой нехватку среди личного состава и предоставив возможность проведения наступательных действий на восточном направлении (Бахмут, Сватово, Кременная).

"Главной причиной для последующей мобилизации станут все те же огромные потери. Те, кого призвали в прошлую волну, погибают сотнями и их надо кем-то заменять. Создание путиным отдельного совета по мобилизации, ее пропаганда в федеральных СМИ и обещания социальной поддержки мобилизованных являются подтверждением того, что потребность в новых кадрах остается острой", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

В то же время эффективность призывников оставляет желать лучшего. Ведь в подавляющем большинстве это люди, не имеющие никакого отношения к военному делу, к тому же крайне слабо тренированные перед отправкой в горячие точки. По словам Ивана Ступака, те, у кого сейчас есть возможность пройти более серьезную подготовку, будут иметь более высокие шансы на выживание, чем первая волна мобилизованных, но значительно ниже, чем военные регулярной армии.

"Последняя уже ощущает тенденцию к исчерпыванию ресурсов. Сейчас военное руководство пытается "разбавлять" профессиональных военных мобилизованными, хотя опытные вояки не в восторге от этого подхода. Введение в курс дела неподготовленных солдат отнимает много лишнего времени, а в критических ситуациях они скорее мешают, нежели повышают результативность", — объясняет военный эксперт.

Война истощает россию на всех уровнях

Прошлая мобилизационная кампания привела к волне акций протеста в ряде регионов россии, а также спровоцировала массовый отток граждан за границу. По данным российского издания Forbes, с 21 сентября в Грузию, Казахстан, Финляндию и страны ЕС выехало от 600 тысяч до миллиона россиян.

Убегая от призыва, граждане россии вывезли из страны миллиарды долларов в виде своих сохранений. Это обеспечило увеличение валютных резервов и темпов экономического роста принимающих стран, сообщают аналитики Bloomberg. Так, армянский драм вырос более чем на 22% к доллару и стал лидером роста среди валют мира. Грузинский лари и таджикский сомон также укрепились более чем на 16% и 10% соответственно.

"И только российский рубль больше не является свободно торгуемой валютой, ведь чрезвычайные меры контроля за движением капитала положили начало его краху", — констатирует издание.

Следующая мобилизационная кампания в россии обещает стать еще более жесткой. По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, глава кремля намерен запретить выезд из страны всем мужчинам моложе 65 лет.

Однако масштабных акций протеста против призыва на войну со стороны россиян ожидать не стоит, считает народный депутат Украины VIII созыва, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов.

"Вероятность бунтов минимальна. Российское общество уже смирилось с тем, что у него периодически будут забирать часть мужчин для отправки на фронт, где их почти ничем не обеспечат, а затем впишут в сухую статистику по потерям. Даже после новости о том, что 150 тысяч мобилизованных уже находятся на фронте, хотя всем понятно, что их не успели ни подготовить, ни вооружить, массовых протестов в россии не наблюдается. Россияне будут терпеть и дальше", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Среди последствий беспринципной мобилизационной кампании будет и уничтожение "основ права" в россии, заявил российский оппозиционер Алексей Навальный. Руководитель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин приезжал для вербовки заключенных в колонию, где политик отбывает наказание. По словам Навального, во время этого визита всех зеков и начальство собрали на стадионе, после чего Пригожин пообещал каждому, кто согласится стать его штурмовиком, подписать помилование уже через полгода.

"Сейчас 100% этой публики, законопослушность которой мы так отчаянно хотим повысить, точно знает: никакого закона нет, никаких судов нет, нет никаких правил. Все это фикция — это ложь о воспитательной работе и исправлении как возможность уволиться досрочно. Буквально в течение суток, убийц и грабителей с огромными сроками освобождает никакой не суд и даже не путин, а лысый человечек, приезжающий на зоны с историей о том, как он "топтал 10 лет". И все это для того, чтобы бессовестно отобрать кусок земли у соседнего государства. Основы права уничтожаются в россии ради будущего поражения в позорной войне", — написал Навальный на своей странице в Instagram.

Путин ищет поддержки на фоне военных поражений в Украине

Неспособность кремля ни захватить Украину, ни принудить к переговорам путем террора критической инфраструктуры истощает военный потенциал россии и подрывает авторитет владимира путина в глазах ближайшего окружения и населения.

По словам Алексея Данилова, на сегодняшний день в запасе ВС РФ осталось ракет на две-четыре больших атаки по Украине.

"Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы, и они должны хоть какой-то запас оставить. Тот предел, который по нормативам они должны содержать, они его уже прошли и прошли достаточно давно", — заявил чиновник в интервью "Украинской правде".

По данным британской разведки, чтобы компенсировать дефицит вооружения, Владимир Путин обратился к Ирану с предложением вывести военную поддержку Тегерана на беспрецедентный уровень в обмен на поставки баллистических ракет.

Однако, как показал опыт последних десяти месяцев войны, даже наличие достаточного количества снарядов не гарантирует российской армии успехов на поле боя. Для оттягивания части ВСУ с горячих восточных и южных направлений на север, путин неоднократно пытался привлечь к боевым действиям армию Беларуси. Однако, по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), недавний визит диктатора в Минск для встречи с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко не принес желаемых результатов.

Последней надеждой кремля хоть на какую-то поддержку стал Китай. На днях заместитель председателя совета безопасности россии Дмитрий Медведев отправился в Пекин, чтобы передать Си Цзиньпину послание от путина и обсудить ситуацию в Украине.

По словам политического эксперта Игоря Попова, президент россии обращается к Китаю за экономической и технологической поддержкой чуть ли не с первого дня войны. Однако Цзиньпин принципиально не идет навстречу кремлю в вопросе разведданных и военной помощи. Что касается экономической поддержки, она тоже довольно специфична: сохраняя партнерские отношения с рф, Китай выбивает себе существенные скидки, чем зарабатывает на ослаблении россии.

"В послании, которое Медведев передал Цзиньпину, вероятно, были основные позиции по общему противостоянию Запада. Но, прежде чем на него отвечать, Китай дождется визита Энтони Блинкена. Последующие решения будут приниматься после сравнения предложений россии и США. Для нас в этой ситуации очень важно, что визит американского госсекретаря состоится после поездки Зеленского в Вашингтон", — отмечает эксперт.

Политолог прогнозирует: шансы на договоренность между сверхдержавами достаточно высоки, ведь сейчас в отношениях США и Китая наблюдается некоторая разрядка: признавая, что готовы конкурировать экономически, они не заинтересованы в военном противостоянии.