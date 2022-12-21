Продолжим наступать: шойгу хочет увеличить численность армии россии, названа цифра

шойгу сделал несколько новых заявлений

Министр обороны рф сергей шойгу заявил, что частичная мобилизация в рф была якобы проведена для "стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий".

Об этом он сказал во время своего выступления на заседании коллегии Минобороны россии, которое состоялось сегодня, 21 декабря в москве. В заседании также принял участие и сам российский диктатор владимир путин.

"Мероприятия частичной мобилизации выполнены своевременно и в полном объеме. На военную службу призвано 300 тысяч граждан, прибывающих в запасе… Особо отмечу активную гражданскую позицию россиян. Не дожидаясь повестки, более 20 тысяч поступили в войска в качестве добровольцев", — сказал шойгу.

Также в ходе своего выступления он заявил еще и о намерениях увеличить численность вооруженных сил россии. По его словам, их необходимо довести до 1,5 млн человек, а число контрактников — до 670 тысяч.

Кроме того, шойгу назвал приоритетную задачу россии на 2023. Он заявил, что ею станет продолжение так называемой "СВО" до ее полного завершения.

Напомним, что в конце ноября в россии матери "чмобиков" попросили у властей закончить войну в Украине. Вскоре у путина прокомментировали просьбу.