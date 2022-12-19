Про запас ракет росії, страхи путіна та плани після війни: 15 тез з інтерв'ю Данілова

Вибрали для вас коротко головне

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов дав цікаве і розгорнуте інтерв'ю "Українській правді" про загрози з боку росії, її майбутнє, страхи президента рф володимира путіна та свої плани на "після війни".

"Телеграф" вибрав для вас коротко 15 головних та найцікавіших, на нашу думку, тез з його інтервью.

Про терор росії на свята

Я ж не є мольфаром, щоб казати, що буде там синє, або біле, або червоне. У війні немає вихідних, немає якихось свят, немає речей, на які ми можемо не звертати уваги. Мусимо бути готові до всього.

По ракетам в росії

Якщо РФ просить ракети у Ірану, тоді мова йде про те, що внутрішніх спроможностей з виробництва у них немає.

Якщо рахувати на великі атаки, які у нас уже відбулися, то у них залишилося максимум на дві-три, може, на чотири нашкребуть. Але тоді вони повністю залишаться без ракет, що є неприпустимо, адже вони мають хоч якийсь запас залишити.

По "шахедам"

У них є "шахеди", але ми навчилися з ними боротися. Якщо немає якихось форс-мажорів, то нещодавно був випадок, коли ми всі 100%, які вони направляли, збили.

Про росію та ядерку

РФ має бути позбавлена ядерної зброї. Ми ж не даємо людям із хворою психікою, наприклад, гострі предмети або сірники. Таких людей ізолюють від суспільства. РФ через ядерну зброю треба ізолювати від цивілізованого суспільства. Вони дуже небезпечні і довели, що хворі.

Про невдоволення та розвал рф

Незадоволення процесами на болотах почалося з квітня і в них вже є розуміння, що шансів виграти у війні у них нуль.

Але все там відбувається підкилимно і може так статися, що в будь-який день ми з вами прокинемося, а там уже все змінилося. Як приклад, нагадаю, що відбувалося 1 травня 91-го року на Червоній площі. Там були традиційні на той час події: парад, прапори, керманичі стояли там на Мавзолеї і так далі. Але за чотири місяці те, що називалося СРСР і вважалося, що ніколи не розвалиться, припинило існування.

Олексій Данілов

Про Ічкерію та страх перед Кадировим

З Кадировим є така домовленість, що Путін дає все: гроші, преференції, можливості, ордени, ну все. Взамін Ічкерія залишається у складі Росії. Як тільки не стане Путіна, Ічкерія стане вільною країною, бо це – окрема країна, яка не має відношення до РФ.

Інша ситуація – всі знають, в тому числі Кадиров, що саме Путін дав команду убити батька Кадирова. І по законах, які є в цього народу, має бути обов’язкова відповідь. Чому це Кадиров не робить, вже окрема розмова.

Насправді Путін боїться Кадирова. Тому що це людина, яка може створити йому дуже величезний клопіт.

Про життя путіна зараз

У нього життя – це суцільний жах. Тому що він прокидається зранку, не знаю в якому бункері, і не розуміє, що йому далі треба робити.

Він наче загнаний щур. При чому, що він спочатку загнав сам себе, а потім його стали заганяти дії нашого президента, дії збройних сил, і всього нашого народу.

Про масштабний наступ рф

Може бути посилення позицій та оголошення загальної мобілізації в рф, ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій, включно і з Білоруссю, і іншими територіями.

Про замахи на Зеленського

У мене була така, знаєте, не зовсім приємна роль, коли кожен раз, коли я отримував офіційні повідомлення про небезпеку життя президента, то мав його інформувати. Ви розумієте, коли якийсь раз вже приходиш до людини, кажеш: "пане президенте, є загроза вашому життю". А він каже: "Мячеславовичу, скільки можна, вони мені вже набридли"…

7 березня було останнє повідомлення. Чому? Тому що на 7 березня вони планували закінчення цієї "операції".

Про Донецьк, Луганськ та Крим

Вони мають обов’язково бути повернуті до нас, це буде наша територія, там буде наша влада.

Про прогноз Буданова щодо кінця війни влітку

Я хочу, щоб Кирило не помилявся. Позитивно ставлюся до цього прогнозу. Я б хотів, щоб це сталося раніше. Але з урахуванням того, що я реаліст, розумію, що раніше весни-літа у нас навряд чи буде таке свято. Але воно обов’язково буде на нашій вулиці.

Про наступну ціль ЗСУ

Це військова справа, тут неможливо робити анонсів. Чекайте і побачите все.

Про виклики після війни

Нам треба буде будувати, будувати і будувати. Треба розуміти, що під словом "будувати" я маю на увазі не лише будівництво. Нам треба буде будувати країну. Це дуже складний процес.

Про плани після війни

Я маю дев’ять онуків, і я б з великим задоволенням зібрав би їх усіх у себе вдома на день-два-три, щоб вони мені розповідали, розповідали, розповідали. Мені дуже не вистачає живого спілкування з своїми онуками. І це моя така мрія – два-три дні з ними провести.

Як не падати духом

А чому ми маємо падати духом? "Батько наш Бандера, Україна – мати, ми за рідну землю будем воювати". Така наша доля, у нас іншого немає. Падати духом – це гріх.

Треба жити власним життям. З урахуванням того, що воно і так складне, собі внутрішньо його ускладнювати не треба. Не треба внутрішньо себе пожирати. Треба йти тільки вперед. Так, може бути важко, але все буде Україна.