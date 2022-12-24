США заметили у путина важную оговорку - и обратились к нему

На данный момент точно неизвестно, осознано ли путин назвал псевдоспецоперацию войной или это была обычная оговорка

Представители Государственного департамента Соединенных Штатов Америки обратились к российскому президенту владимиру путину с призывом вывести войска с украинских территорий. Соответствующее обращение прозвучало после очередного заявления диктатора, в котором он, наконец, назвал так называемую "военную спецоперацию" в Украине войной.

Как в субботу, 24 декабря, сообщило издание The Guardian, отметив, что, несмотря на изменения в терминологиях владимира путина, именно российская агрессия стала причиной огромного количества смертей среди мирных украинцев и значительных разрушений на территории ее суверенного соседа.

"С 24 февраля США и остальной мир знали, что путинская "специальная военная операция" — это ничем не спровоцированная и никак не обоснованная война против Украины. Наконец, после 300 дней войны, путин назвал вещи своими именами. Как следующий шаг к признанию реальности мы призываем его прекратить эту войну и вывести войска из Украины", — подчеркнули в Госдепе.

Стоит напомнить, что в четверг, 22 декабря, президент россии владимир путин во время своего очередного выступления на пресс-конференции прокремлевского "Пул Первого" наконец-то назвал псевдоспецоперацию в Украине "войной".

"Наша цель — не раскручивать этот "маховик" военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться", — сказал диктатор.

Ранее "Телеграф" сообщал, как экс-министр Украины Павел Кириленко прокомментировал визит президента рф владимира путина в Минск, где тот встретился со своим приспешником александром лукашенко и объяснил, какие цели преследует российский диктатор и к чему склоняет непризнанного белорусского лидера.