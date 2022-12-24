Наступление из Беларуси, иранские дроны и бои за Бахмут: главные заявления Буданова из нового интервью

В разведке ответили на вопросы, которые больше всего волнуют украинцев

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов дал интервью американской газете The New York Times, где рассказал о вероятности повторного наступления вражеских войск из Беларуси и регулярных обстрелах Харькова и Сум. Он также объяснил, как продвигается закупка россией дронов и ракет у Ирана и почему оккупанты так отчаянно пытаются захватить Бахмут.

В этом материале "Телеграф" собрал важнейшие заявления главы украинской разведки:

О возможности вторжения из Беларуси

Своим шквалом военной активности в Беларуси россия пытается убедить Украину увести солдат из зоны боевых действий. Это не рутинные маневры. Это все элементы кампании по дезинформации… Несмотря на то, что угроза нового наступления россии с территории Беларуси неизбежна, ее все еще нельзя отвергать. Было бы неправильно списывать со счетов эту возможность. Но также было бы неправильно сказать, что у нас есть какая-то информация, подтверждающая неизбежность этой угрозы.

О перекидывании российских войск к белорусско-украинской границе

Российская армия пытается поднять тревогу в украинской армии, загружая солдат в поезда на территории Беларуси, которые пыхтят в сторону украинской границы. Советский Союз использовал похожую тактику во время Второй мировой войны, отправляя солдат на бессмысленные поездки на поезде, имитируя наступления и отступления. В Беларуси один из поездов, загруженный российскими солдатами, недавно остановился на юге у украинской границы, а затем вернулся со всеми солдатами "на борту". Это карусель.

Никакие из российских войск на территории Беларуси не выстроены в наступательных формациях. Тренировочные лагеря наполняются новыми мобилизованными, которых по окончанию учений отправляют в бой на Донбасс. На полигонах недостаточно бронемашин, чтобы планировать атаку.

Об обстреле Сум и Харькова

Аналогично обстрелы Сум и Харькова, которые ведутся с территории россии, убивая и раня десятки людей, не являются предвестником неизбежного повторного наступления. Российские подразделения не собраны для атаки и не могут быть сформированы за один день.

О целях оккупантов в штурме Бахмута

Ожесточенный штурм Бахмута – это вопросы идеологии и медиа. Это и есть причина, по которой подразделения "Вагнера" так безумно пытаются захватить город. Им нужно показать, что они сила, что они могут то, чего не может российская армия. Мы это ясно видим и понимаем.

Захват Бахмута не является стратегически важным, но он улучшит позиции россии на востоке, открывая дороги в другие города на Донбассе.

О закупке дронов и баллистических ракет у Ирана

Чтобы убедить Иран поставлять дроны, россия предложила технологии для иранской военной промышленности. Но до сих пор Иран отказывался поставлять россии баллистические ракеты. Иран не торопится это делать по понятным причинам: как только россия получит первые ракеты, давление санкций на Иран вырастет.

По контракту, подписанному летом, россия закупила 1700 "Шахедов". Их снабжают траншами. На сегодняшний день россия использовала около 540 дронов. Большинство дронов сбивается до того, как они достигают своих целей. Но они дешевы. Производство одного дрона стоит примерно 7 тысяч долларов.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Кирилл Буданов рассказал, что россия уже проиграла, но для украинцев до сих пор есть плохие новости.