Взял по акции: Стаховский показал пленных вагнеровцев

Украинский теннисист показал, чем занимается на фронте

Сергей Стаховский недавно попрощался с теннисом, а сейчас проходит службу на передовой в рядах Национальной гвардии Украины. В своих соцсетях спортсмен поделился трофеями.

В Instagram Стаховский запостил фото трех пленных вагнеровцев. У двух из них глаза были завязаны скотчем с надписью "Акция".

Это сразу же стало поводом для шуток в комментариях под постом.

"Если берешь одного, то два других по акции".

"Три раба + гектар земли. Эта акция вроде не закончилась".

"Взял три гейма".

Сергею Стаховскому 36 лет. Он победитель восьми турниров ATP (четыре — в одиночном разряде); финалист юниорского турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2004). За карьеру заработал 5,4 млн долларов призовых.

Ранее Стаховский присоединился к "охоте" на террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Спортсмен выделит из своих сбережений 10 тысяч долларов тому, кто возьмет боевика в плен. К этой инициативе присоединились многие известные украинцы.

Напомним, после взрыва на Крымском мосту Стаховский потроллил россиян, "объяснив" причину происшествия. А также теннисист раскрыл секрет победы над оккупантами.