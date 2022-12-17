Мы должны убить их! Долгополов рассказал, как воюет на Херсонщине

Теннисист служит в разведке на линии фронта

Знаменитый украинский теннисист Александр Долгополов недавно раскритиковал желание США разрешить российским спортсменам выступать на Олимпийских играх. А теперь рассказал, чем занимается на фронте.

Перед тем, как журналисты Daily Mail вышли на связь с Александром, он жил в заброшенном доме сожженного села на Херсонщине.

"Из села все выехали, осталась одна старенькая бабушка. Она нас кормила виноградом. Оттуда мы выдвинулись на фронт, выполнять задание", — рассказывает теннисист.

Долгополов служит в военной разведке оператором беспилотника. "Многие вещи, которые вы используете в теннисе можно перенести на войну. Я быстро думаю, могу работать под давлением, не паникую. Сохраняю спокойствие и делаю свою работу. Неправильные решения могут стоить жизни", — говорит Александр.

"Эта война больше касается игры разума и артиллерийского боя. Это не всегда лицом к лицу. Кое-что из того, что мы делаем – сбор разведданных. Но мы также ведем боевые действия, в нашем подразделении есть разные люди, поэтому можем выполнять разные задачи. Я в основном работаю с беспилотниками.

Мое подразделение вело бои на Херсонщине, потому что перед нами стояла задача занять хорошую позицию. Но меня так легко не испугать. Если ты эмоционален постоянно, это будет очень страшно. Когда мы выполняем задание, почти каждый день вы идете к линии, где от вас один-два километра к врагу. Над головами летят самолеты, люди стреляют из минометов. Так что ты привыкаешь к этому и просто пытаешься быть в безопасности.

Надо ездить разумно, чтобы вас не заметили, потому что в небе дроны. Потому это сложно. Вы знаете, что они хотят убить вас, а вы должны убить их. Война – это беспорядок. Иногда наши собственные ребята сбивают наши беспилотники, каждый день что-нибудь случается", – подытожил Долгополов.

Александр Долгополов вернулся в Украину после начала широкомасштабного вторжения рф. Он активно помогал ВСУ и лично доставлял необходимое на фронт. Также теннисист прошел военную подготовку и отправился воевать на передовую.