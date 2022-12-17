Ми повинні вбити їх! Долгополов розповів, як воює на Херсонщині

Тенісист служить у розвідці на лінії фронту

Знаменитий український тенісист Олександр Долгополов нещодавно розкритикував бажання США дозволити російським спортсменам виступати на Олімпійських іграх. А тепер розповів чим займається на фронті.

Перед тим, як журналісти Daily Mail вийшли на зв’язок із Олександром, він жив у покинутому будинку спаленого села на Херсонщині.

"Із села всі виїхали, залишилася одна старенька бабуся. Вона нас годувала виноградом. Звідти ми висунулися на фронт, виконувати завдання", — розповідає тенісист.

Долгополов служить у військовій розвідці оператором безпілотника. "Багато речей, які ви використовуєте в тенісі, можна перенести на війну. Я швидко думаю, можу працювати під тиском, не панікую. Зберігаю спокій і роблю свою роботу. Неправильні рішення можуть коштувати життя", — каже Олександр.

"Ця війна більше стосується гри розуму і артилерійського бою. Це не завжди віч-на-віч. Дещо з того, що ми робимо — збір розвідданих. Але ми також ведемо бойові дії, в нашому підрозділі є різні люди, тому можемо виконувати різні завдання. Я в основному працюю з безпілотниками.

Мій підрозділ вів бої на Херсонщині, бо перед нами стояло завдання зайняти гарну позицію. Але мене так легко не налякати. Якщо ти емоційний постійно, то це буде дуже страшно. Коли ми виконуємо завдання, майже кожен день ви йдете до лінії, де від вас один-два кілометри до ворога. Над головами летять літаки, люди стріляють із мінометів. Тож ти звикаєш до цього і просто намагаєшся бути у безпеці.

Треба розумно їздити, щоб вас не помітили, бо в небі дрони. Тому це складно. Ви знаєте, що вони хочуть вас убити, а ви повинні убити їх. Війна – це безладдя. Іноді наші власні хлопці збивають наші безпілотники, щодня щось трапляється", – підсумував Долгополов.

Олександр Долгополов повернувся до України після початку широкомасштабного вторгнення рф. Він активно допомагав ЗСУ та особисто доставляв необхідне на фронт. Також тенісист пройшов військову підготовку та вирушив воювати на передову.