Так вони розпочали війну у 2014 році: зірку тенісу розлютила ідея Америки пробачити росіян

Олександр Долгополов обурений пропозицією олімпійського комітету США

Відомий український тенісист Олександр Долгополов прокоментував заяву глави НОК США Сюзанни Лайонс, яка запропонувала допустити російських спортсменів на Олімпіаду-2024 під нейтральними прапорами.

"Хороша ідея. Покажіть їм, що не потрібно нічого робити з прапорами. Так само, як вони розпочали війну в Україні у 2014 році.

Я впевнений, що вони будуть раді робити будь-яке божевілля та говорити, що це не росія, це просто люди без прапора. Деякі на Заході, здається, просто не засвоїли уроку", — написав Долгополов у Twitter.

Нагадаємо, що в жовтні Міжнародний олімпійський комітет продовжив санкції проти росії та білорусі. А пропозиція Сюзанни Лайонс звучить як глузування. По-перше, більшість російських атлетів відкрито підтримує війну та політику путіна. А по-друге, останні кілька Олімпіад росія і так виступає без прапора та гімну через допінгові махінації. Виходить, що глава НОК США пропонує поновити права росіян до довоєнного часу.

Олександр Долгополов повернувся до України після початку широкомасштабного вторгнення росії. Він активно допомагав ЗСУ та особисто доставляв необхідне на фронт. Також тенісист пройшов військову підготовку та вирушив воювати на передову.