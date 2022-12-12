Черства булка, сніг замість води та купа трупів: спортсмен без рук пережив три тижні пекла у Маріуполі

Ярослав Семененко із дружиною дивом вибралися з окупації

Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич розповів страшну історію, яку пережив призер Паралімпіади-2016 Ярослав Семененко. Плавець три тижні разом із дружиною провів під обстрілами у Маріуполі. Нагадаємо, раніше Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство росії та білорусі.

"Паралімпієць без двох рук Ярослав Семененко 21 день пробув у підвалі свого будинку. Бомби падали практично щохвилини.

Вони мали маленьку черству булку, і вони їли її 21 день. Не було води. Вони з дружиною вибігали з підвалу та шукали сніг, щоб набрати у відро, розтопити і потім випити. А довкола будинку практично не було місця, де б не лежали трупи людей.

Вони ризикнули, під бомбами вийшли з підвалу, скочили в машину та виїхали з Маріуполя. Були пропозиції приєднатися до колони, яка їхала до Запоріжжя, але вони не погодились. А потім дізналися, що колону розстріляли росіяни", — розповів Сушкевич в інтерв’ю Tribuna.

Як повідомлялося раніше, президент російського паралімпійського комітету намагався отримати візу до Німеччини, проте не зміг цього зробити, через що розкритикував керівництво МПК.