Черствая булка, снег вместо воды и куча трупов: спортсмен без рук пережил три недели ада в Мариуполе

Ярослав Семененко с женой чудом выбрались из оккупации

Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич рассказал страшную историю, которую пережил призер Паралимпиады-2016 Ярослав Семененко. Пловец три недели вместе с женой провел под обстрелами в Мариуполе. Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет приостановил членство россии и беларуси.

"Паралимпиец без двух рук Ярослав Семененко 21 день пробыл в подвале своего дома. Бомбы падали практически ежеминутно.

У них была маленькая черствая булка, и они ели ее 21 день. Не было воды. Они с женой выбегали из подвала и искали снег, чтобы набрать в ведро, растопить и потом выпить. А вокруг дома практически не было места, где бы ни лежали трупы людей.

Они рискнули, под бомбами вышли из подвала, вскочили в машину и выехали из Мариуполя. Были предложения присоединиться к колонне, которая ехала в Запорожье, но они не согласились. А потом узнали, что колонну расстреляли россияне", — рассказал Сушкевич в интервью Tribuna.

Как сообщалось ранее, президент российского паралимпийского комитета пытался получить визу в Германию, однако не смог этого сделать из-за чего раскритиковал руководство МПК.