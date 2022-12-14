Так они начали войну в 2014 году: звезду тенниса взбесила идея Америки простить россиян

Александр Долгополов возмущен предложением олимпийского комитета США

Известный украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал заявление главы НОК США Сюзанны Лайонс, которая предложила допустить российских спортсменов на Олимпиаду-2024 под нейтральными флагами.

"Хорошая идея. Покажите им, что не нужно ничего делать с флагами. Так же, как они начали войну в Украине в 2014 году.

Я уверен, что они будут рады совершать всякое безумие и говорить, что это не россия, это просто люди без флага. Некоторые на Западе, кажется, просто не усвоили урок", — написал Долгополов в Twitter.

Напомним, что в октябре Международный олимпийский комитет продлил санкции против россии и беларуси. А предложение Сюзанны Лайонс звучит как насмешка. Во-первых, большинство российских атлетов открыто поддерживает войну и политику путина. А во-вторых, последние несколько Олимпиад россия и так выступает без флага и гимна из-за допинговых махинаций. Получается, что глава НОК США предлагает восстановить права россиян до довоенного времени.

Александр Долгополов вернулся в Украину после начала широкомасштабного вторжения рф. Он активно помогал ВСУ и лично доставлял необходимое на фронт. Также теннисист прошел военную подготовку и отправился воевать на передовую.