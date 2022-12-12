Сюзанна Лайонс просит снять бан с россии

Глава Национального олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс призвала допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже. Хотя ранее в сети высмеяли желание россии поехать на Игры.

"Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения", – цитирует Лайонс The Wall Street Journal.

"США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь. Но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями.

Хоть катализатор ситуации все еще присутствует, вопрос безопасности российских спортсменов уже не стоит так остро", – добавила Лайонс.

Напомним, что в октябре Международный олимпийский комитет продлил санкции против россии и беларуси. А предложение Сюзанны Лайонс звучит как насмешка. Во-первых, большинство российских атлетов открыто поддерживает войну и политику путина. А во-вторых, последние несколько Олимпиад россия и так выступает без флага и гимна из-за допинговых махинаций. Получается, что глава НОК США предлагает восстановить права россиян до довоенного времени.

Ранее советский чемпион заявил, что Запад сам приползет к россии на коленях.