Талисманом Олимпиады-2024 в Париже стала "шапка свободы"

Зовут талисманов — Фриги

Оргкомитет летних Игр-2024 в Париже презентовал официальные талисманы Олимпиады и Паралимпиады. Маскотами соревнований стали два фригийских колпака, получившие имя Фриги.

Фригийский колпак — также известный как "шапка свободы", один из символов свободы в республиканской Франции.

Колпаки-талисманы выполнены в цветах французского флага – синий, белый красный. Доминирующий цвет – красный. Отличительной особенностью талисмана Паралимпиады является протез вместо ноги, пишет официальный сайт Игр-2024.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские игры — с 28 августа по 8 сентября.

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