Первая в истории! Оксана Козина выиграла уникальную медаль для Украины

Наша спортсменка стала чемпионкой мира по парабадминтону

Теперь Украина может похвастаться первой чемпионкой мира по паралимпийскому бадминтону! Оксана Козина выиграла золотую медаль в Токио. В финале Козина победила Халиме Йылдыз из Турции – 20-22, 21-18, 21-14. Это первое за всю историю Украины "золото" на ЧМ по бадминтону и парабадминтону.

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После начала полномасштабной войны Козина вместе со своими коллегами по сборной выехала в Лилль. При поддержке французской федерации и украинской диаспоры наша команда смогла там жить и тренироваться.

"Сначала нам было сложно. Не знали языка, не было денег, еды. Но нам все очень помогали", — цитирует Оксану badmintoneurope.com.

Оксана Козина

"Я буду праздновать сегодня. Позвоню родным. Я выиграла для них. Мои дедушка и бабушка сейчас в Украине, а младший брат — военный. Я очень переживаю за них", — говорит Козина.

Оксана Козина

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