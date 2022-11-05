Украинка произвела фурор на Кубке мира по бодибилдингу (фото)

Спортсменка выиграла все возможные медали на турнире

После успеха киевлянки Екатерины Спеваковой на турнире IFBB Dubai muscle show украинская спортсменка Анастасия Воскресенская блестяще выступила на Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу в Санта-Сусанне (Испания).

Об этом сообщает Национальная Федерация бодибилдинга Украины в Facebook. 42-летняя уроженка Запорожской области победила сразу в нескольких номинациях.

Воскресенская выиграла соревнования среди женщин в бодифитнесе в ростовой категории более 168 см, а затем добавила в свою коллекцию наград кубок абсолютной победительницы Кубка мира-2022 среди женщин в этой дисциплине. Кроме того, Анастасия добыла абсолютную победу на Кубке мира IFBB среди женщин-мастеров в бодифитнесе. На честь украинки дважды звучал гимн Украины.

Вашему вниманию снимки абсолютной победительницы турнира в Испании.

Анастасия Воскресенская

Ранее сообщалось, что украинцы блестяще выступили на чемпионате мира по бодибилдингу в Йонджу (Южная Корея).

Напомним, чемпионка мира по фит-модель-2022 из Мариуполя Катерина Миронюк не сдержала эмоций во время гимна Украины.