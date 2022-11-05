Українка викликала фурор на Кубку світу з бодібілдингу (фото)
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Спортсменка виграла усі можливі медалі на турнірі
Після успіху киянки Катерини Спєвакової на турнірі IFBB Dubai muscle show українська спортсменка Анастасія Воскресенська блискуче виступила на Кубку світу з бодібілдингу та фітнесу у Санта-Сусанні (Іспанія).
Про це повідомляє Національна Федерація бодібілдингу України у Facebook. 42-річна уродженка Запорізької області перемогла одразу у кількох номінаціях.
Воскресенська виграла змагання серед жінок у бодіфітнесі у ростовій категорії понад 168 см, а потім додала до своєї колекції нагород кубок абсолютної переможниці Кубка світу-2022 серед жінок у цій дисципліні. Крім того, Анастасія здобула абсолютну перемогу на Кубку світу IFBB серед жінок-майстрів у бодіфітнесі. На честь українки двічі звучав гімн України.
До вашої уваги знімки абсолютної переможниці турніру в Іспанії.
Раніше повідомлялося, що українці блискуче виступили на чемпіонаті світу з бодібілдингу в Йонджу (Південна Корея).
Нагадаємо, чемпіонка світу з фіт-модель-2022 з Маріуполя Катерина Миронюк не стримала емоцій під час гімну України.