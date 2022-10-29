"Пишаюся тим, що українка": киянка-красуня виграла три "золота" в ОАЕ

Представниці України не було рівних у Дубаї

Українські бодібілдери блискуче виступають на міжнародній арені. Цього разу Катерина Спєвакова виграла три нагороди найвищої проби на турнірі "IFBB Dubai muscle show".

Про це у суботу, 29 жовтня, повідомляє Національна Федерація бодібілдингу України у Facebook. На рахунку нашої спортсменки одразу три золоті нагороди.

Киянка Спєвакова у Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати) здобула на міжнародному турнірі з бодібілдингу "IFBB Dubai Muscle Show" три золоті нагороди. Катерина перемогла у бікіні серед жінок-майстрів у відкритій ростовій категорії, у бікіні серед жінок у ростовій категорії понад 164 см, а також у абсолютній категорії бікіні серед жінок.

"Вітаємо Катерину та її особистих тренерів Ірину Делієву та Максима Приходька з тріумфом на IFBB Dubai Muscle Show!" — повідомили у Федерації.

Після перемоги Катерина написала у Facebok, що пишається бути українкою.

Раніше повідомлялося, що українські бодібілдерки зібрали врожай медалей на чемпіонаті світу у Литві.

Нагадаємо, українські легкоатлети отримають медалі після дискваліфікації росіян.