"Горжусь тем, что украинка": киевлянка-красавица выиграла три "золота" в ОАЭ
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Украинке не было равных в Дубае
Украинские бодибилдеры блестяще выступают на международной арене. На этот раз Екатерина Спевакова выиграла три награды высшей пробы на турнире "IFBB Dubai muscle show".
Об этом в субботу, 29 октября, сообщает Национальная Федерация бодибилдинга Украины в Facebook. На счету нашей спортсменки сразу три золотые награды.
Киевлянка Спевакова в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) завоевала на международном турнире по бодибилдингу "IFBB Dubai Muscle Show" три золотых награды. Екатерина победила в бикини среди женщин-мастеров в открытой ростовой категории, в бикини среди женщин в ростовой категории более 164 см, а также в абсолютной категории бикини среди женщин.
"Поздравляем Екатерину и ее личных тренеров Ирину Делиеву и Максима Приходько с триумфом на IFBB Dubai Muscle Show!" — сообщили в Федерации.
После победы Екатерина написала в Facebok, что гордится быть украинкой.
Ранее сообщалось, что украинские бодибилдерши собрали урожай медалей на чемпионате мира в Литве.
Напомним, украинские легкоатлеты получат медали после дисквалификации россиян.